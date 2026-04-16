Escucharon múltiples disparos en la madrugada y hallaron un cadáver acribillado en la esquina

Un hombre fue asesinado a balazos y el cadáver apareció en una esquina, en un misterioso suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales intentan esclarecer el crimen.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho, que aconteció el martes, pero que se conoció este jueves, se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) de la Zona Sur recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona fallecida en el cruce de Cañuelas y 27 de Octubre.

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Según agregaron los informantes, al arribar a la mencionada esquina, los uniformados hallaron el cuerpo del individuo.

Trascendió que los peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba impactos de arma de fuego. A la vez, incautaron siete vainas servidas de distintos calibres.

Habitantes del vecindario les narraron luego a los funcionarios que, en la madrugada de aquel día, escucharon múltiples detonaciones de disparos.

Procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los miembros de la comisaría 3ª Sur del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de aclarar el asesinato.

Intervino en la causa penal el doctor Claudio Gabriel Fornaro, fiscal en turno de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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