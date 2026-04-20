Ejecutaron de un tiro en la espalda a un muchacho: cinco sospechosos detenidos

Un joven de 20 años fue asesinado y un pibe de 15 resultó herido al ser agredidos a balazos por los ocupantes de un automóvil. El suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y, a raíz del crimen, los pesquisas policiales detuvieron luego a cinco sospechosos, a la vez que descartaron, por completo, que lo acontecido haya sido un intento de robo callejero.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fatal fue identificada, en forma oficial, como Fabián Arnaldo Lovera.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo el 10 de abril cuando el muchacho y el adolescente se hallaba en la vereda de una finca situada en San Matías al 4800, casi en el cruce con Las Flores.

Trascendió que, en dichas circunstancias, aparecieron en escena los hampones, que se movilizaban a bordo de un VW Vento y que comenzaron a efectuar disparos, oportunidad en la que hirieron tanto al joven como al menor.

Con rapidez, los malvivientes fugaron, y las víctimas debieron ser conducidas de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos Doctor Alberto Edgardo Balestrini, donde Lovera perdió la vida, mientras que el otro chico evoluciona de manera favorable tras haber sido alcanzado por un disparo en una de las piernas.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región de la espalda.

Se realizaron varios allanamientos





Mientras tanto, en base a los diversos datos aportados al expediente, los servidores públicos de las comisarías 1ª y 2ª Sur del distrito realizaron varios allanamientos, ocasión en la que apresaron a cuatro individuos y a una mujer.

En las requisas, los uniformados consiguieron incautar siete pistolas, una carabina 22, una escopeta, cargadores, numerosas municiones de distintos calibres, precintos, guantes, alhajas, prendas de vestir y nueve aparatos de telefonía celular.

Hipótesis





Hasta el momento, se asegura que los implicados serían autores de varios robos perpetrados recientemente.

Intervinieron en la causa penal la Unidad Funcional Descentralizada N° 3 y la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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