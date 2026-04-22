Mataron a tiros a un motociclista con antecedentes por homicidio: investigan si fue una venganza

Un joven de 21 años, que tenía antecedentes por homicidio, fue asesinado a balazos por varios individuos en momentos en los que se movilizaba en una motocicleta. El suceso, que habría sido consumado a raíz de una presunta venganza, se registró el martes en el sur del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales buscan a los criminales.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se descubrió en horas de la noche cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia, en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona fallecida en el cruce de Claudio de Alas y pasaje Maldonado, en las cercanías de una plaza.

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Según agregaron los informantes, al arribar a la mencionada esquina, los efectivos policiales observaron el cadáver del muchacho, que yacía tendido boca arriba, vestido con ropas deportivas y una gorra provista de visera, y al costado de una moto Honda Titán CG, con el dominio finalizado en KAM.

Trascendió que los peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba impactos de arma de fuego. En tanto se estableció que el motovehículo tenía un pedido de secuestro, ya que había sido robado el 18 de abril en el oeste del Gran Buenos Aires.

Los antecedentes de la víctima





Posteriormente se alcanzó a certificar que este individuo contaba con antecedentes delictivos por "Homicidio agravado críminis causae" (del 18 de agosto de 2025, en un sumario que tramitó la Unidad Funcional N° 19) y por "Encubrimiento", y que además había estado alojado en la alcaidía de la zona a disposición del Juzgado de Garantías N° 8.

Gracias al análisis de imágenes captadas por las cámaras de vigilancia instaladas en el vecindario, se comprobó que el joven circulaba en esa moto en compañía de dos personas en otro rodado de similares características, oportunidad en la que resultó atacado a disparos por los ocupantes de un Renault Sandero y de otra motocicleta de baja cilindrada, a quienes habrían pretendido interceptar.

Se realizó un allanamiento





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 10ª del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizaron un allanamiento en una finca situada a escasos metros, donde incautaron tres motos y el cargador de una pistola nueve milímetros.

Hasta el momento, la causa penal se mantiene preventivamente caratulada "Homicidio", descartándose, por completo, que los agresores hayan actuado con fines de perpetrar un asalto.

Por F.V.

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