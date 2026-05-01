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Viernes, 1 de mayo de 2026

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IMPACTANTE

Lo denunciaron por abusar de una nena hace 13 años y terminó detenido

El caso ocurrió en la zona noroeste del Gran Buenos Aires y el individuo arrestado es una persona de 37 años. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez

Un hombre, de 37 años, fue detenido por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber abusado sexualmente de una niña. El procedimiento se realizó en el noroeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo resultó apresado como saldo de un allanamiento realizado en una finca situada en General Conesa al 1500, casi en el cruce con Veracruz.

Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito en el que se perpetraron los ultrajes, basándose en las directivas del doctor Federico Andrés Affatati, fiscal de la Unidad Funcional N° 14 -temática de Delitos Sexuales- de los tribunales de la zona.

Trascendió que la denuncia había sido radicada ante las autoridades el 18 de julio de 2013.

Las pericias

Gracias a pericias, entre las que se incluyó la utilización de la Cámara de Gesell, se logró certificar la veracidad de lo aseverado en el expediente.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual", el magistrado Alberto Ramón Brizuela, titular del Juzgado de Garantías N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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