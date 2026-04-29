Docente acusado de corrupción de menores volvió a ser detenido por acosar a su víctima por TikTok

Emanuel F. (30), docente imputado por corrupción de menores en la Escuela de Frontera 617 de El Soberbio, en Misiones, fue detenido nuevamente después de contactar a una alumna menor de edad por TikTok, violando la prohibición de acercamiento que tenía como condición de su libertad.

Pero lo más grave surgió en ese momento: al hacer la denuncia en marzo, la adolescente reveló haber sufrido abuso sexual dentro del aula, incluyendo tocamientos y un intento del que logró escapar.

Pese a esa grave acusación, el hombre fue imputado únicamente por desobediencia judicial y no por abuso sexual, un cargo que -según el abogado querellante Adrián Gianini- ya tiene pruebas en el expediente pero aún no fue formalmente imputado.

Emanuel F. había recuperado la libertad bajo caución el 23 de diciembre de 2025, una medida que las familias apelaron desde el principio. Apenas semanas después, en febrero, comenzó a enviar solicitudes de amistad y mensajes a una de sus denunciantes por TikTok.

"Las niñas tienen un grupito entre ellas, se fueron comentando y se empezaron a asustar hasta que llegó la información a los papás", relató Gianini. La denuncia se formalizó en marzo y fue entonces cuando surgió el relato de abuso sexual.

La titularidad de la cuenta de TikTok fue confirmada por la propia plataforma. Según el abogado, el resultado fue "100% coincidente" con el perfil del imputado, que ya había sido vinculado a esa cuenta desde el inicio de la investigación.

Pruebas ocultadas y recusación del juez

Gianini denunció irregularidades graves en el manejo del expediente. Aseguró que había evidencia de abuso sexual que ingresó al expediente antes de que se concediera la libertad en diciembre, pero que no fue incorporada ni considerada.

"Un juez puede equivocarse, pero ocultar pruebas es insostenible. Acá hay una denegación de justicia para las niñas", sostuvo el letrado. Por eso, la querella presentó un pedido de recusación del juez Gerardo Casco, actualmente en análisis por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Posadas.

El contacto por TikTok, además de violar las condiciones de libertad, fue calificado por la querella como una forma de amedrentamiento. "Las nenas entraron en un pánico colectivo y en esas condiciones no pueden realizar las pericias psicológicas con tranquilidad", advirtió Gianini.

Mientras el imputado estaba en libertad, el Consejo General de Educación (CGE) lo reubicó en un área administrativa que supervisa escuelas de frontera, entre ellas la propia Escuela 617 donde ocurrieron los hechos.

"Tiene acceso a información sensible de menores. Es una locura", denunció el abogado querellante. Este punto suma un nuevo frente de cuestionamientos institucionales al caso.

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