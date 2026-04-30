Hirieron a hombre a cuchilladas porque se resistió al robo de la bicicleta y de bebidas

Un hombre sufrió heridas de gravedad al ser agredido a cuchilladas por tres ladrones, que le robaron una bicicleta y algunas bebidas. El suceso se registró en el norte de la Provincia de Buenos Aires y, a raíz de lo acontecido, los pesquisas policiales detuvieron a dos individuos, de 38 y de 16 años.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se produjo el 19 de abril cuando la víctima, identificada como Julio César Sánchez, de 31 años, se movilizaba a bordo de una bicicleta en las cercanías del cruce de Brahms y Strauss, en el Barrio Las Mellizas.

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Según agregaron los informantes, en dichas circunstancias al damnificado lo interceptaron dos hombres y una mujer, quienes lo atacaron a cuchilladas, para sustraerle el rodado y diversas bebidas.

Sánchez debió ser llevado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos San Felipe, donde los médicos del establecimiento certificaron que presentaba una grave herida de arma blanca en la región torácica.

Gracias a los datos aportados al expediente (que incluyeron las imágenes captadas por cámaras de vigilancia), los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Nicolás, con el apoyo de los integrantes de la Comisaría Tercera del distrito, apresaron a uno de los malvivientes, de 38 años, y a un joven, de 16.

Allanamientos

Consta en el sumario que los allanamientos se realizaron en fincas situadas en Chacabuco al 700, en la esquina con Coronel Melián, y en Strauss al 200, en el cruce con Mozart, incautándose en esta segunda vivienda una remera que dicho adolescente habría tenido colocada al momento del ilícito.

En forma preventiva, esta causa penal se mantiene caratulada "Robo agravado", con intervención de María Verónica Marcantonio, fiscal de la Unidad Funcional N° 1, y su colega Martín Miguel Giorgetti, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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