Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 23 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
ASALTANTES

Atraparon a una banda de ladrones que se dedicaba a desvalijar viviendas

Los procedimientos se realizaron en la zona norte del Gran Buenos Aires. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez

Tres integrantes de una banda delictiva que se dedicaba a desvalijar viviendas fueron detenidos por los pesquisas policiales en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los apresados tienen 36, 33 y 30 años.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

Según agregaron los informantes, las diligencias investigativas comenzaron luego de un hecho que denunció un hombre, de 37 años, quien sostuvo que malvivientes habían entrado a su finca, situada en Eduardo Madero al 200, casi en el cruce con Colón.

De acuerdo a los trascendidos, los asaltantes ingresaron al domicilio tras forzar la reja de una puerta balcón, oportunidad en la que robaron dinero y otros objetos de valor.

Cámaras de vigilancia

A raíz de lo acontecido, los servidores públicos de la comisaría 1ª del distrito lograron certificar, en base al análisis de cámaras de vigilancia, que los delincuentes se movilizaban a bordo de un Ford Focus azul, con el dominio finalizado en AC.

Posteriormente, los investigadores apresaron al individuo de 33 años, cuando se desplazaba en ese vehículo, incautándose ropas, una pinza corta candados y un críquet.

Allanamientos

Mientras tanto, a los otros sujetos los capturaron al efectuar cuatro allanamientos, ocasión en la que fueron secuestrados dinero, prendas de vestir, diversas herramientas, un Citroën blanco y electrodomésticos.

Consta en el expediente que los aprehendidos tienen antecedentes por diferentes ilícitos.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo", la Unidad Funcional del Barrio El Rincón de Milberg.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

4
El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?
Noticias

El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?

5
"Es mi sueño": Jimena Barón emocionó en vivo y le pagará el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano
Noticias

"Es mi sueño": Jimena Barón emocionó en vivo y le pagará el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano

Últimas noticias de Policiales