Cayó un ladrón buscado por asesinar a un pescador en el delta del río Paraná

Un ladrón, que se hallaba prófugo luego de participar en el asesinato a balazos de un pescador, de 67 años, fue detenido por los pesquisas policiales en la Provincia de Chaco. El crimen se registró en 2025 en el delta del río Paraná y, en su momento, había sido publicado, en exclusiva, por cronica.com.ar. Ya suman cuatro los delincuentes apresados por este suceso.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que al individuo se lo requería por la muerte de la víctima, identificada, en forma oficial, como Raúl Antonio Ramírez.

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Según agregaron los informantes, el sujeto, de 34 años, resultó apresado por los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona en la que ocurrió el asesinato y de la División Homicidios de la policía chaqueña, en base a las directivas impartidas por el doctor Matías Sebastián Ferreirós, fiscal de la Unidad Funcional N° 2 de los tribunales del distrito.

Trascendió que el delincuente permanecía escondido en una estancia situada en las cercanías de la Ruta Nacional 12, en la localidad de Mesón de Fierro.

De acuerdo a lo difundido en su momento, el hecho se produjo el 28 de junio de 2025 y se descubrió cuando los servidores públicos del destacamento Canal Alem, perteneciente a la Dirección Seguridad de Islas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, recibieron una alerta, que hacía referencia a una persona que había sido atacada a disparos, a la altura de la boya N° 555, en el sector de la Segunda Sección del río Paraná Guazú.

El hallazgo del cadáver

Al arribar al mencionado lugar, los uniformados hallaron el cadáver de Ramírez y a un individuo, de 44 años, quien les narró que, en momentos en los que pescaba en la costa con esta víctima, aparecieron varios hampones, quienes agredieron a balazos a su compañero.

En dicha versión, el testigo agregó que los asaltantes, que se movilizaban a bordo de una embarcación tipo tracker, se apoderaron de algunos objetos de valor que tenía Ramírez y luego se dieron a la fuga.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba heridas de arma de fuego en la región torácica.

Raid delictivo

Mientras tanto se alcanzó a certificar que los marginales venían de un raid delictivo, ya que habían perpetrado diversos robos en las islas de Ibicuy, en territorio entrerriano.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado", la magistrada Graciela Adriana Cione, titular del Juzgado de Garantías N° 1 de la jurisdicción.

Por F.V.

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