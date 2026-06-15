Preocupante: enfermero y médico cardiólogo vendían fentanilo y morfina

Las autoridades de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) detuvieron a un enfermero, quien aparece sindicado de vender fentanilo y morfina. Estos procedimientos se efectuaron en la Provincia de Santa Fe y los pesquisas buscan a médico cardiólogo, quien también estaría implicado en la ilegal maniobra.



Voceros judiciales revelaron que el individuo resultó apresado como saldo de un allanamiento realizado en la localidad santafesina de Wheelwright, en el departamento de General López.

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Según agregaron los informantes, los integrantes de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario estuvieron a cargo de las diligencias y en base a directivas que fueron impartidas por la fiscal María Virginia Sosa, ya que se comprobaron supuestas estafas con recetarios médicos y adulteración de sellos de profesionales de la salud perpetradas por un cardiólogo y un enfermero, que trabajarían en clínicas de diversas zonas santafesinas.

Las requisas





Trascendió que los uniformados también practicaron requisas en cuatro establecimientos sanitarios ubicados en la localidad de Acebal.

Gracias a esos operativos, los federales incautaron ampollas de fentanilo, otras 50 ampollas de morfina, vacunas y medicamentos de origen ilegal, un vehículo, documentos, licencias, diversos sellos adulterados, documentación y un aparato de telefonía celular.

Mientras tanto, los investigadores procuran averiguar el paradero del médico, quien se mantiene en condición de prófugo.

Intervino en la causa penal el magistrado Carlos Alberto Vera Barros, titular del Juzgado Federal N° 3 de la ciudad de Rosario.

Por F.V.

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