Detuvieron a un hombre acusado de abusar a la nieta de su pareja

Un hombre fue detenido acusado de abusar sexualmente de la nieta de su novia, en un aberrante suceso que habría ocurrido en el sur del conurbano bonaerense. De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido cuando la víctima tenía entre 10 y 11 años.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo resultó apresado al ser interceptado en las cercanías de una propiedad situada en el cruce de Santa Isabel y Estocolmo.

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Según agregaron los informantes, las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la DDI de la zona, en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 12 -temática de Violencia Familiar y de Género- de los tribunales locales.

La denuncia

El expediente se abrió a raíz de una denuncia que la damnificada, que en la actualidad tiene 18 años, radicó ante los funcionarios el 12 de diciembre de 2025, cuando sostuvo que había recibido constantes ultrajes del sujeto en momentos en los que se hallaba al cuidado de su abuela materna, debido a que su progenitora debía salir a trabajar.

En ese sentido, la muchacha señaló que padeció las agresiones entre los 10 y los 11 años, que la pareja de su abuela consumía alcohol en exceso y que, mientras perpetraba los abusos, con frecuencia le decía: "No hagas ruido, porque si te escuchan, te pego".

Interviene en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual", el magistrado Gustavo Alberto Gaig, titular del Juzgado de Garantías N° 3 de la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

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