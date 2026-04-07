Atraparon a un violador que era buscado tras haber sido condenado por abusar de dos nenas

Un hombre, que era buscado tras ser condenado a seis años y seis meses de prisión al ser hallado culpable de haber violado a dos niñas, fue detenido el lunes por los pesquisas policiales en el norte de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 37 años, resultó apresado en la calle Fausto Gavazzi al 500, entre Brown y Paso.

Todas las noticias de Crónica, en vivo:

Según agregaron los informantes, las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona.

Trascendió que el Tribunal Oral en lo Criminal (T.O.C.) N° 1 de la jurisdicción había sentenciado al sujeto a cumplir la mencionada pena debido a los ultrajes que padecieron las nenas, pero, el día de la lectura del veredicto, el acusado resolvió no presentarse y darse a la fuga, manteniéndose durante varios años en condición de prófugo.

Las víctimas estaban amenazadas



Consta en el expediente que el hombre tenía amenazadas a estas víctimas para evitar ser delatado.

Las directivas para la realización del procedimiento habían sido impartidas por el juez Federico Daniel Martinengo.

Causa penal



Esta causa penal se caratuló "Abuso sexual con acceso carnal en concurso real con amenazas coactivas y daño".

A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy