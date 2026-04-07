Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 7 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
OPERATIVO

Atraparon a un violador que era buscado tras haber sido condenado por abusar de dos nenas

El caso ocurrió en la zona norte del territorio bonaerense, donde el individuo había sido sentenciado a seis años y seis meses de prisión. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez

Un hombre, que era buscado tras ser condenado a seis años y seis meses de prisión al ser hallado culpable de haber violado a dos niñas, fue detenido el lunes por los pesquisas policiales en el norte de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 37 años, resultó apresado en la calle Fausto Gavazzi al 500, entre Brown y Paso.

Todas las noticias de Crónica, en vivo:

Según agregaron los informantes, las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona.

Trascendió que el Tribunal Oral en lo Criminal (T.O.C.) N° 1 de la jurisdicción había sentenciado al sujeto a cumplir la mencionada pena debido a los ultrajes que padecieron las nenas, pero, el día de la lectura del veredicto, el acusado resolvió no presentarse y darse a la fuga, manteniéndose durante varios años en condición de prófugo.

Las víctimas estaban amenazadas


Consta en el expediente que el hombre tenía amenazadas a estas víctimas para evitar ser delatado.

Las directivas para la realización del procedimiento habían sido impartidas por el juez Federico Daniel Martinengo.

Causa penal


Esta causa penal se caratuló "Abuso sexual con acceso carnal en concurso real con amenazas coactivas y daño".

A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

4
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

5
BTS en Argentina: precios, mapa y cuándo comprar entradas para sus shows en La Plata
Noticias

BTS en Argentina: precios, mapa y cuándo comprar entradas para sus shows en La Plata

Últimas noticias de Policiales