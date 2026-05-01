Le cortó la cara a la novia con una botella rota, ella lo mató a cuchilladas y se fugó

Un hombre, de 36 años, fue asesinado por su novia, quien lo agredió a cuchilladas en una presunta pelea registrada en el sur del conurbano bonaerense. La autora del crimen se fugó y actualmente es buscada por las autoridades policiales.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Emiliano Ezequiel Ríos.

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo cuando el individuo estaba acompañado por su pareja, de 51 años, con quien presuntamente compartía bebidas alcohólicas, frente a una finca situada en Espronceda al 100, casi en el cruce con Capitán Sarmiento.

Trascendió que, en dichas circunstancias, se originó una disputa entre ambos, oportunidad en la que el sujeto habría roto una botella de cerveza y, con el filo de la misma, le habría efectuado un corte en la mejilla a la sospechosa.

Ataque a cuchilladas

Ante tal situación, la mujer extrajo un cuchillo y, de inmediato, atacó a Ríos, quien perdió la vida luego de ser conducido, de urgencia, a la Unidad de Pronta Atención (U.P.A.) ubicada en la esquina del Camino Presidente Juan Domingo Perón (el Camino Negro) y la calle Recondo.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba heridas de arma blanca tanto en la espalda como en la región torácica.

Allanamientos y procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 7ª del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal llevaron adelante un allanamiento en la vivienda habitada por los protagonistas del altercado y, a su vez, realizan diferentes procedimientos en el mencionado vecindario con el objetivo de apresar a la responsable del asesinato, que sería adicta a consumir drogas.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado por el vínculo", la doctora Carla Irene Furingo, fiscal de la Unidad Funcional N° 1 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.