Impactantes detalles del asesinato en una pelea vecinal por la quema de basura

Se conocieron nuevos detalles con respecto al asesinato de un hombre, de 43 años, quien fue agredido a cuchilladas en una pelea vecinal. El suceso, que había sido publicado por cronica.com.ar, se registró días pasados en el norte del conurbano bonaerense y ahora se comprobó que la fatal disputa habría comenzado por la quema de basura en una esquina.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Sergio Cirilo Ayala y por lo acontecido permanecen detenidos tres individuos, quienes están a disposición del doctor Andrés Rafael Quintana, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 de los tribunales de la jurisdicción.

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De acuerdo a lo agregado por los informantes, el hecho comenzó el 11 de abril en el cruce de Manuel Anasagasti y Santa Elena, en el Barrio Güemes, cuando se originó un altercado entre vecinos a raíz de la quema de desperdicios en dicho lugar.

Trascendió que los sospechosos persiguieron al damnificado, a quien posteriormente atacaron a cuchilladas, en su finca, situada en Santa Elena al 1500.

Ayala, que fue hallado por sus familiares, debió ser de inmediato conducido, de urgencia, a un centro asistencial, pero finalmente perdió la vida.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba heridas de arma blanca en la región torácica.

Las versiones

Algunas versiones, aportadas por testigos y no confirmadas por los investigadores, sostienen que Ayala supuestamente habría golpeado a uno de los criminales mediante la utilización de un caño galvanizado.

En base a los datos aportados al expediente, los integrantes de la comisaría 4ª del distrito apresaron a dos de los implicados, estimándose que uno de ellos habría sido el autor material del homicidio.

Allanamiento

Mientras, el tercero de los involucrados, de 38 años, resultó capturado por los servidores públicos de la seccional y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona como saldo de un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en Manuel Anasagasti al 200.

Hasta el momento, la causa penal se mantiene preventivamente caratulada "Homicidio".

Por F.V.

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