Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 1 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
BRUTAL ATAQUE

Mató a balazos al novio de su expareja, escapó y cayó horas después tras un operativo

El acusado fue localizado tras varias horas de búsqueda y quedó detenido en un operativo conjunto entre dos partidos. Tenía antecedentes y una medida cautelar vigente por violencia familiar.

MCabrera
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Un hombre de 41 años fue detenido acusado de asesinar a balazos al actual novio de su expareja. Tras el ataque, escapó, pero horas más tarde fue localizado y arrestado durante un operativo policial.

La brutal escena ocurrió en la localidad bonaerense de Manuel Alberti, partido de Pilar, y derivó en un operativo conjunto entre efectivos policiales de ese distrito y del partido de Escobar, donde el sospechoso fue finalmente hallado.

Según la investigación, la víctima, identificada con las siglas M.O., de 37 años, estaba en la casa de su pareja cuando el agresor llegó al lugar. La mujer indicó que se habían separado hace un año y medio.

La dueña de la vivienda relató que el acusado ingresó a la casa a los gritos y, cuando la víctima se acercó, efectuó varios disparos sin mediar palabra. El hombre recibió impactos en el tórax y en un brazo y murió en el lugar.

Minutos más tarde arribó una ambulancia del SAME y la médica confirmó el fallecimiento.

Tras fugarse, el acusado fue detenido en otra localidad tras un operativo policial

El sospechoso escapó luego del ataque y estuvo varias horas prófugo. Con el avance de la investigación y tareas de seguimiento, los efectivos lograron ubicarlo en una vivienda del barrio Amancay, en el partido de Escobar, a varios kilómetros del lugar del crimen.

La detención se concretó en un operativo conjunto entre personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Pilar y agentes de Escobar.

El acusado habría entrado a gritos a la casa de su ex y atacó a balazos a la actual pareja de la mujer.
El acusado habría entrado a gritos a la casa de su ex y atacó a balazos a la actual pareja de la mujer.

Según consta en la causa, el acusado tiene antecedentes penales y contaba además con una medida cautelar por violencia familiar, dictada por un juzgado de Pilar a pedido de su expareja.

En los procedimientos iniciales, los investigadores secuestraron una pistola Bersa TPR con un cargador colocado y cuatro municiones intactas, que será sometida a peritajes para su análisis.

La investigación avanza para establecer cómo se desarrolló el hecho y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Crónica Policiales: todos los casos de hoy

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

3
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

4
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

5
Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina
Noticias

Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina

Últimas noticias de Asesinato