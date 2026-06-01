Mató a balazos al novio de su expareja, escapó y cayó horas después tras un operativo

Un hombre de 41 años fue detenido acusado de asesinar a balazos al actual novio de su expareja. Tras el ataque, escapó, pero horas más tarde fue localizado y arrestado durante un operativo policial.

La brutal escena ocurrió en la localidad bonaerense de Manuel Alberti, partido de Pilar, y derivó en un operativo conjunto entre efectivos policiales de ese distrito y del partido de Escobar, donde el sospechoso fue finalmente hallado.

Según la investigación, la víctima, identificada con las siglas M.O., de 37 años, estaba en la casa de su pareja cuando el agresor llegó al lugar. La mujer indicó que se habían separado hace un año y medio.

La dueña de la vivienda relató que el acusado ingresó a la casa a los gritos y, cuando la víctima se acercó, efectuó varios disparos sin mediar palabra. El hombre recibió impactos en el tórax y en un brazo y murió en el lugar.

Minutos más tarde arribó una ambulancia del SAME y la médica confirmó el fallecimiento.

Tras fugarse, el acusado fue detenido en otra localidad tras un operativo policial





El sospechoso escapó luego del ataque y estuvo varias horas prófugo. Con el avance de la investigación y tareas de seguimiento, los efectivos lograron ubicarlo en una vivienda del barrio Amancay, en el partido de Escobar, a varios kilómetros del lugar del crimen.

La detención se concretó en un operativo conjunto entre personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Pilar y agentes de Escobar.

El acusado habría entrado a gritos a la casa de su ex y atacó a balazos a la actual pareja de la mujer.

Según consta en la causa, el acusado tiene antecedentes penales y contaba además con una medida cautelar por violencia familiar, dictada por un juzgado de Pilar a pedido de su expareja.

En los procedimientos iniciales, los investigadores secuestraron una pistola Bersa TPR con un cargador colocado y cuatro municiones intactas, que será sometida a peritajes para su análisis.

La investigación avanza para establecer cómo se desarrolló el hecho y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.