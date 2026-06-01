Una buena en medio de tanto dolor: fue a una protesta por el caso Agostina, pidió ayuda para buscar a su hija desaparecida y la encontraron

Mientras la provincia de Córdoba atravesaba días de conmoción por la desaparición de Agostina Vega, quien finalmente fue hallada asesinada, una madre encontró en una de las movilizaciones por la adolescente una oportunidad para visibilizar otra angustiante búsqueda: la de su hija de 19 años, de quien nada se sabía hacía más de dos semanas. En las últimas horas, las autoridades confirmaron que la joven fue localizada con vida.

Se trata de Tatiana, cuya ausencia había sido denunciada por su madre apenas perdió contacto con ella. Sin embargo, pese al paso de los días y a las gestiones realizadas, la mujer aseguraba no haber obtenido respuestas concretas sobre su paradero.

Frente a esa situación, decidió sumarse a una de las concentraciones que se realizaron en Córdoba para exigir la aparición de Agostina, la adolescente de 14 años cuyo caso movilizó a miles de personas. Allí comenzó a repartir volantes con una fotografía de Tatiana y datos de contacto, con la esperanza de que alguien pudiera aportar información.

La difusión del caso se extendió durante varios días, mientras continuaban las tareas de búsqueda. Finalmente, el operativo tuvo un desenlace positivo durante la jornada del domingo.

De acuerdo con el reporte oficial, la joven fue localizada en la zona de barrio General Savio. El documento policial indicó que "el procedimiento se realizó durante la tarde del domingo en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus" y que "la joven fue asistida y posteriormente trasladada a sede judicial".

Una de las marchas por el caso Agostina Vega.

Desde la fuerza explicaron que la localización fue posible gracias a la activación del protocolo destinado a la búsqueda de personas desaparecidas y a una serie de investigaciones desarrolladas en distintos sectores de la ciudad.

Según detallaron las autoridades, tras múltiples relevamientos y averiguaciones, "personal policial desplegó durante la tarde del domingo un operativo en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus con el objetivo de dar con el paradero de chica que era intensamente buscada por sus familiares".

El operativo concluyó con éxito en la intersección de boulevard Illia y Tránsito Cáceres de Allende, donde los efectivos lograron ubicar a la joven. En ese momento recibió asistencia inmediata y posteriormente fue acompañada por un familiar.

Más tarde, ambos fueron trasladados a una sede judicial para completar las actuaciones correspondientes. De esta manera terminó una búsqueda que mantuvo en vilo a su familia durante más de quince días y que encontró un desenlace alentador en medio del profundo dolor que atraviesa Córdoba por el crimen de Agostina.