La madre de Barrelier le pidió perdón a la familia de Agostina: "Nunca pensé que mi hijo pudiera hacer algo así"

Sigue la conmoción por el crimen de Agostina Vega en Córdoba. Esta vez, fue la madre de Claudio Barrelier, el único acusado por el asesinato de la chica de 14 años, quien rompió el silencio y se mostró destrozada por el desenlace de la investigación.

Viviana, madre del detenido, aseguró sentirse devastada y dirigió un mensaje a la familia de Agostina. "Estoy destruida. Le pido perdón a esa familia, perdón porque nunca pensé que mi hijo pudiera hacer algo así. Mil disculpas, por favor, le pido perdón", expresó, visiblemente afectada.

Las declaraciones tuvieron lugar después de que las autoridades confirmaran el hallazgo de los restos de Agostina en una zona descampada del barrio Ampliación Ferreyra, en el sector sur de la capital cordobesa, y mientras la causa continúa avanzando con nuevas evidencias que comprometen al principal sospechoso.

La mujer reconoció que durante los primeros días de la investigación se aferró a la esperanza de que existiera algún tipo de equivocación. Sin embargo, admitió que los elementos que fueron apareciendo en el expediente modificaron por completo esa percepción. "No lo puedo creer, no lo puedo creer", repitió en varias oportunidades al referirse a la situación judicial de su hijo.

Además, reveló que pudo comunicarse con Barrelier después de que fuera arrestado, pero que esas conversaciones no despejaron sus dudas sobre lo sucedido. "Me sigue mintiendo", sostuvo, por el contrario, en diálogo con A24.

La desaparición de Agostina había generado una intensa búsqueda que mantuvo en alerta a toda la provincia durante varios días. La joven fue vista por última vez la noche del 23 de mayo, momento en que se reunió con Barrelier, y posteriormente se perdió todo rastro de ella.

El caso tuvo su desenlace más doloroso una semana después, el último sábado, cuando los investigadores confirmaron el hallazgo del cuerpo de la menor en un área de pastizales de Ampliación Ferreyra, ubicada a aproximadamente 12 kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba.