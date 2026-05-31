Crimen de Agostina: qué se sabe de la muerte de la chica de 14 años, hasta el momento

Una cámara de seguridad grabó a Claudio Barrelier entrando a su domicilio de la calle Juan del Campillo al 800, en barrio Cofico, con Agostina Vega el sábado 23 de mayo a la noche. Es la última imagen de la adolescente de 14 años con vida. Ninguna cámara la registró salir.

Los investigadores creen que la menor fue engañada: Barrelier había sido pareja de su mamá y le habría dicho que iba a buscarle un regalo. Adentro de la casa, según la hipótesis judicial, había más personas. La teoría más fuerte apunta a un abuso sexual seguido de una agresión fatal.

Desde el sábado hasta el lunes, Barrelier estuvo pidiendo dinero o un auto prestado desesperadamente. Finalmente consiguió un Ford Ka negro que le habría facilitado una amante, a quien le dijo que lo necesitaba para hacer unos trabajos.

El lunes volvió a su domicilio manejando el vehículo. La misma cámara que lo había grabado con Agostina lo registró esta vez solo, entrando y saliendo de la casa al auto cargando "tachos o baldes". Su defensa alegó que eran para una changa de albañilería, pero ninguna prueba respalda esa versión.

Además, habrá que ver si el detenido decide declarar o mantener su postura, tras conocerse el asesinato y la acumulación de pruebas en su contra.

También se deberá determinar si el crimen se produjo por una cuestión previa o si se precipitó en ese momento, por lo que, en caso de ser la primera opción, podría citarse a declarar al círculo íntimo del acusado e incluso al de la menor.

En un carril paralelo no se descarta que se analicen los motivos por los cuales el sospechoso fue liberado el año pasado tras ser imputado por privación ilegal de la libertad contra una ex pareja que logró escapar y pedir ayuda a vecinos.

Agostina Vega fue hallada muerta una semana después de su desaparición.

Las antenas del celular lo delataron

Minutos después de partir, las antenas del teléfono de Barrelier impactaron en la zona de barrio Ampliación Ferreyra, un asentamiento de unas 500 familias ubicado a 12 kilómetros del centro de Córdoba, rodeado por un descampado de más de 200 hectáreas.

El barrio no tiene cámaras, pero un dispositivo ubicado cerca de la entrada lo captó ingresando. Una hora después lo grabó salir.

Este sábado, los rastrillajes ordenados por el fiscal Raúl Garzón dieron con los restos humanos de la adolescente en esa zona. Para la Justicia, Barrelier no tenía un plan: lo que hizo "fue improvisado". Qué ocurrió exactamente dentro de esa casa sigue siendo lo que la investigación intenta esclarecer.

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