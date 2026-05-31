El padre de Agostina apuntó a la madre y a los cómplices de Barrelier: "No actuó solo"

A una semana de la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, su padre Gabriel Vega rompió el silencio y apuntó en dos direcciones: contra los presuntos cómplices del detenido Claudio Barrelier y contra la madre de la adolescente. "El detenido no actuó solo, hay gente que fue cómplice", expresó.

Gabriel contó que estaba en Merlo cuando su hija desapareció y que se enteró el domingo a la tarde cuando lo llamó el padrino de la menor. "Me agarró una crisis de nervios", recordó. Al amanecer del lunes emprendió viaje a Córdoba y comenzó su propia investigación.

"Me puse a investigar quién era Claudio porque de la otra parte no me daban información. Conseguí su teléfono, hice una entrevista con él, hay una grabación. Las cosas que dice son bastante duras", reveló.

El hombre aseguró haber trabajado a la par de la Justicia en el caso Agostina Vega: se internó solo en zonas de riesgo, habló con personas del entorno de Barrelier y puso toda la información a disposición del fiscal. "Yo ayudé a la gente de investigaciones a detener a este tipo", señaló.

Los restos de Agostina Vega fueron encontrados este sábado en un descampado de Córdoba.



Las sospechas sobre la madre de Agostina





Sin nombrarla directamente, Gabriel cuestionó con dureza a Melisa, la mamá de Agostina, por relacionarse con Barrelier sabiendo su historial. "Si vos sabés que te relacionás con este tipo de gente y que tenía todas estas causas, ¿para qué llevás a tu hija a esos lugares?", disparó.

También cuestionó cómo fue aportando datos a las autoridades: "Al principio que no lo conocía, después que lo conocía, después que terminó siendo el novio. Así se fue desglosando la investigación".

" Me voy a pelear con el mundo entero "



Gabriel describió a su hija como una persona de carácter confiado e inocente: "Yo le decía 'no confíes tanto en la gente', pero del otro lado no había esos límites".

Y entre lágrimas lanzó una promesa: "Me voy a pelear con el mundo entero si lo tengo que hacer. Voy a encontrar a Agostina. Es mi hija y es lo único que me queda".

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