La madre de Agostina Vega aún no sabe que su hija está muerta

La investigación por el crimen de Agostina Vega atraviesa horas decisivas mientras la familia enfrenta una situación marcada por el dolor y la incertidumbre. En ese contexto, la madre de la adolescente de 14 años todavía no sabe que su hija fue hallada muerta.

La revelación fue realizada por el abogado Carlos Nayi, representante legal de Melisa Heredia, quien explicó que la mujer permanece ajena a la noticia debido al delicado estado de salud que atraviesa. "Todavía no sabe que su hija está muerta", sostuvo el letrado.

Según detalló Nayi, hasta poco antes de conocerse el desenlace de la búsqueda, los familiares conservaban la esperanza de encontrar a la menor con vida. "Había optimismo hasta que se conocieron detalles", expresó el abogado en diálogo con TN, al referirse a las novedades que surgieron en el expediente.

La situación de Heredia se agravó incluso antes de que se encontrara el cuerpo de la adolescente. La mujer debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Roque, en la ciudad de Córdoba, donde ingresó con un severo cuadro de deshidratación. Debido a la complejidad de su estado, fue internada en terapia intensiva.

El hallazgo de Agostina se produjo este sábado en un terreno descampado ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital cordobesa. La localización del cuerpo puso fin a una semana de intensa búsqueda en la que participaron efectivos policiales, drones y perros especializados en rastreo.

Los investigadores ya tenían la atención puesta sobre esa zona. Diversas pericias y registros de cámaras de seguridad habían permitido ubicar allí al principal sospechoso del crimen, lo que orientó buena parte de las tareas realizadas en los últimos días.

Melisa Heredia, mamá de Agostina Vega.

Las dudas del abogado de la mamá de Agostina Vega

Mientras avanza la causa, comenzaron a surgir interrogantes sobre la posibilidad de que más de una persona haya intervenido en el hecho. Nayi consideró que la investigación deberá profundizar en ese aspecto y sostuvo que "materialmente es imposible que una sola haya llevado adelante semejante actividad criminal".

Por el momento, el único detenido es Claudio Barrelier, de 33 años, un hombre que mantenía cercanía con el entorno de la víctima. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, habría sido la última persona que tuvo contacto con Agostina antes de su desaparición.

La hipótesis judicial indica que el sospechoso coordinó un encuentro con la adolescente y abonó un viaje en un vehículo de alquiler para que se trasladara hasta el barrio Cofico. Ese fue el último registro confirmado de la menor con vida.

Fuentes oficiales señalaron además que Barrelier habría brindado versiones contradictorias en diferentes momentos de la investigación. Las autoridades sostienen que el acusado "oculta información" que podría resultar clave para esclarecer completamente lo ocurrido.

Con el hallazgo del cuerpo, la causa ingresó en una nueva etapa centrada en determinar cómo se produjo el crimen, establecer todas las responsabilidades penales y verificar si existieron cómplices que colaboraron en la desaparición y el asesinato de la adolescente.