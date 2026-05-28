Video: así entraba Agostina a la casa del detenido por su desaparición

Mientras continúa la intensa búsqueda de Agostina Vega en la ciudad de Córdoba, trascendió una grabación que podría resultar determinante para la investigación.

Se trata de un video registrado por una cámara de seguridad en el cual se observa a la adolescente de 14 años ingresar junto a Claudio Gabriel Barrelier al domicilio del hombre, único detenido en la causa.

Las imágenes cobraron especial relevancia porque contradicen parte de la declaración inicial que había dado el sospechoso de 33 años ante la Justicia.

Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo en el barrio General Mosconi, en Córdoba.

En la filmación, incorporada al expediente judicial, se ve a Agostina llegar con el acusado y entrar a la vivienda. Para los investigadores, el material resulta fundamental a la hora de reconstruir los movimientos de la chica durante las horas previas a su desaparición.

En su primera versión, Barrelier había asegurado que la adolescente estuvo en la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, y que luego se retiró caminando. También afirmó que, posteriormente, la vio subir a un Volkswagen Gol rojo cerca de Urquiza y Avellaneda.

Sin embargo, el nuevo registro audiovisual pone bajo sospecha ese relato y fortalece la hipótesis de la fiscalía, que considera que el detenido fue la última persona que estuvo con Agostina antes de que se perdiera todo rastro de ella.

La adolescente desapareció el sábado 23 de mayo por la noche, luego de salir de la vivienda de su madre en barrio General Mosconi, en la capital cordobesa. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, alrededor de las 22:30 Agostina tomó un remis con destino a barrio Cofico.

El conductor del vehículo se presentó espontáneamente ante la Justicia después de reconocer a la menor en las imágenes difundidas en redes sociales y relató que, al llegar, un hombre recibió a la chica y abonó el viaje. Después se determinó que ese sujeto era Barrelier.