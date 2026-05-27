OPERATIVO
Allanan la casa del único detenido por el caso de la desaparición de la menor Agostina Vega
Se trata de la vivienda de Gabriel Barreleir fue la última persona que vio con vida a la adolescente de 14 años.
Un allanamiento se lleva a cabo esta tarde en la casa de Gabriel Barreleir, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega, la menor de 14 años que fue vista por última vez en la ciudad de Córdoba.
El procedimiento busca recolectar elementos probatorios que permitan esclarecer el paradero de la adolescente.
Despliegue de las fuerzas de seguridad
Efectivos de la Policía de Córdoba junto a personal del Ministerio Público Fiscal (MPF) local encabezan las tareas operativas en la vivienda del sospechoso.
La urgencia del caso mantiene en alerta a los investigadores judiciales, quienes centran el foco en reconstruir los últimos movimientos del implicado, considerado por la fiscalía como la última persona que mantuvo contacto con la menor.