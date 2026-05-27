Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 27 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
OPERATIVO

Allanan la casa del único detenido por el caso de la desaparición de la menor Agostina Vega

Se trata de la vivienda de Gabriel Barreleir fue la última persona que vio con vida a la adolescente de 14 años.

Un allanamiento se lleva a cabo esta tarde en la casa de Gabriel Barreleir, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega, la menor de 14 años que fue vista por última vez en la ciudad de Córdoba

El procedimiento busca recolectar elementos probatorios que permitan esclarecer el paradero de la adolescente.

Despliegue de las fuerzas de seguridad

Efectivos de la Policía de Córdoba junto a personal del Ministerio Público Fiscal (MPF) local encabezan las tareas operativas en la vivienda del sospechoso. 

La urgencia del caso mantiene en alerta a los investigadores judiciales, quienes centran el foco en reconstruir los últimos movimientos del implicado, considerado por la fiscalía como la última persona que mantuvo contacto con la menor.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher
Noticias

Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher

3
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

4
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

5
El emotivo origen de la guitarra de árboles que se convirtió en símbolo de amor eterno
Noticias

El emotivo origen de la guitarra de árboles que se convirtió en símbolo de amor eterno

Últimas noticias de Desaparecida