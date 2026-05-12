Desesperada búsqueda de mujer de 52 años desaparecida en Bariloche

Desde el pasado viernes, familiares y allegados de Analía Corte (52) se encuentran consternados por la desaparición de la mujer, que fuera vista por última vez en la zona oeste de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

En tanto, en las últimas horas el operativo de búsqueda de la mujer se intensificó con un despliegue sin precedentes en la región, de hecho, por orden del Ministerio de Seguridad de Río Negro, se ampliaron los rastrillajes a todas las jurisdicciones, y se sumaron más recursos humanos y logísticos para no dejar ningún sector sin recorrer.

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El operativo es coordinado por el segundo jefe de la Unidad Regional III, Félix Castro, y el jefe de Zona I, Luis Hawrilak y cuenta con más de 40 efectivos trabajando de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad.

Además, a la Policía de Río Negro se sumaron organismos como Prefectura Naval, Protección Civil, SPLIF y Parques Nacionales, ampliando la cobertura a zonas urbanas, senderos, costas y áreas boscosas.

Zonas críticas bajo la lupa

Por otra parte, uno de los focos principales está en la zona oeste, especialmente en sectores cercanos al arroyo Casa de Piedra y la costa, donde intervienen buzos especializados.

En paralelo, brigadas rurales, montadas y grupos tácticos recorren caminos internos, senderos y áreas de difícil acceso, mientras patrulleros mantienen recorridas constantes.

Caballos y perros están abocados a la búsqueda de la mujer de 52 años (LM Cipolletti).

Los canes adiestrados se convirtieron en una herramienta central, ya que equipos especializados llegados desde otras localidades trabajan junto a perros de la Policía Federal y Bomberos. Los operativos con perros se concentran en sectores de montaña y en inmediaciones del kilómetro 12 de Avenida Bustillo.

Mientras avanza el rastrillaje, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales analiza cámaras de seguridad públicas y privadas, además de registros del transporte urbano. El objetivo es reconstruir el recorrido previo a la desaparición y detectar posibles pistas que orienten la búsqueda.

Una ciudad en alerta

Finalmente, la escena refleja la magnitud del operativo: móviles policiales, grupos de rescate internándose en el bosque y equipos trabajando incluso en condiciones climáticas adversas.

Por ahora no hay rastros concluyentes, pero la búsqueda sigue activa y con más recursos que nunca. La prioridad, remarcaron desde la fuerza provincial, es sostener la búsqueda activa en cada jurisdicción hasta obtener resultados.

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