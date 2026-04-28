Una pareja rusa hacía trekking en Bariloche y se les cayó el bebé 30 metros por una pendiente

Un pareja protagonizó un accidente en el Cerro Ventana, ubicado en la localidad rionegrina de San Carlos de Bariloche, en donde mientras realizaban una caminata por dicho lugar, se les cayó su bebé de un año y medio por una pendiente.

En tanto, la Justicia local investiga la situación e imputó a la pareja por presunta negligencia. Además, se secuestró la mochila utilizada para transportar al niño, que será sometida a peritajes técnicos.

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Fuentes de la investigación indicaron que el episodio ocurrió durante una excursión de trekking cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, se desprendió la mochila portabebé en la que trasladaban al menor, que terminó rodando varios metros por una zona rocosa del sendero.

El niño sufrió golpes en el rostro y la cabeza, además de un sangrado en la nariz, aunque permaneció consciente tras la caída, y la propia mochila habría amortiguado parte del impacto.

Asistencia a la criatura





Tras el accidente, los padres y otros senderistas asistieron al bebé y lo trasladaron hasta la base del cerro, donde ya trabajaban efectivos policiales, personal de Protección Civil, Parques Nacionales y médicos de emergencia. El menor fue derivado al Hospital Zonal de Bariloche, donde quedó en observación y fuera de peligro.

La Justicia abrió una causa para determinar cómo ocurrió el hecho y si existió algún tipo de responsabilidad de los adultos, y por eso, se secuestró la mochila utilizada para transportar al niño, que será sometida a peritajes técnicos.

El accidente ocurrió en el Cerro Ventana (imagen ilustrativa).

Fuentes vinculadas al operativo señalaron además que el Cerro Ventana presenta sectores de alta dificultad y que parte del recorrido no cuenta con señalización oficial, lo que complica las condiciones para quienes realizan el ascenso.

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