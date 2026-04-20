Tres heridos por un vuelco en la Ruta 24: la conductora dio positivo en alcoholemia

Un nuevo accidente de tránsito tuvo como protagonista a un conductor borracho. Ocurrió en la mañana de este lunes cuando una mujer volcó con su auto a la altura de Ruta 24 y calle Palomares en la localidad La Pega, en el municipio Lavalle, en la provincia de Mendoza.

Como saldo, ella y dos ocupantes del vehículo resultaron con heridas leves. Testigos llamaron al 911 y a los pocos minutos arribaron al lugar personal de la Policía provincial.

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Los uniformados pidieron asistencia al personal de bomberos voluntarios porque la conductora atrapada entre los hierros del vehículo. Una vez que pudieron sacar del interior del auto a la mujer, se procedió a estabilizarla y personal de Policía Científica comenzó con las pericias correspondientes.

Todos los ocupantes fueron asistidos por los médicos del Servicio de Emergencias del Ministerio de Seguridad. Las tres personas fueron derivadas al hospital "Domingo Sícoli", donde ingresaron por guardia y se les efectuó las curaciones del caso.

Test de alcoholemia positivo

Asimismo, a la conductora se le realizó el test de alcoholemia y le dio positivo con el 0.78 gramos de alcohol en sangre.

La mujer tiene 40 años y circulaba con dos acompañantes de 46 y 50 años, a bordo de un Fiat Cronos que quedó volcado a un costado de la cinta asfáltica.

Las actuaciones quedaron a cargo de personal policial bajo directivas emanadas por funcionarios de Oficina Fiscal departamento Lavalle.