Policiales de Mendoza: Taxi al agua, mujeres detenidas por robarle a un menor y 7 barras capturados por un crimen

El detalle de la información policial de alto impacto en la provincia cuyana:

-Crimen de Germán Di Giovambattista. Ya son 7 (siete) las personas detenidas por el asesinato del hombre de 40 años que era empleado de la Municipalidad de Guaymallén. Los acusados están vinculados a la barra del deportivo Maipú. Lo mataron cuando fueron a reclamarle una moto que él no tenía. Investigan si se equivocaron de persona.

-Luego de 26 años, la investigación por los crímenes de José Zambrano y Pablo Rodríguez pasó a la Justicia Federal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado a indemnizar a familiares de Zambrano y Rodríguez, asesinados en el 2000, según informó el ministro de justicia de la nación Juan Bautista Mahiques. Tomaron como base los antecedentes de impunidad en los crímenes de Guardati, Garrido y Baigorria.

-Un taxista cayó a un cauce de agua. Sucedió esta mañana en Avenida San Martín al 3800 en el departamento Las Heras. El conductor logró salir por sus propios medios, se encuentra en buen estado y declaró que "no sabe que le pasó".

-Delincuencia juvenil en la zona de Carrodilla. 3 Ladrones de 14 años de edad fueron detenidos con armas de juguete. Los acusados quedaron a disposición de la justicia por asaltar a otro adolescente de la misma edad. Le robaron el celular, se dieron a la fuga y a los pocos minutos fueron aprehendidos. Sucedió en la esquina de 1 de Mayo y Krause en inmediaciones del Barrio Beghín.

-Colegio secundario prohíbe que los alumnos lleven figuritas del Mundial. Las autoridades del establecimiento "Nadino" ubicado en la sexta sección de ciudad, indicaron que la medida se adoptó con el fin de evitar conflictos en el intercambio de las figuritas tanto en los recreos como en el horario de clases.

-Imputaron al creador de la Vendimia Gay por la "venta fantasma" de un inmueble. Se trata de Ricardo "Tito" Bustos, quien fue acusado por administración fraudulenta y falsedad ideológica, por una presunta maniobra vinculada a la venta del histórico local donde funcionaba el boliche Treinta y Pico en la calle Rioja de Ciudad.

-Un ladrón tiene 26 causas penales y lo encontraron robando en el centro mendocino. El acusado tiene 27 años de edad y fue aprehendido luego de robar en un local de ropa ubicado en la calle San Lorenzo.

-Inseguridad en Capital. Una mujer fue víctima de asalto cuando le apuntaron a la cabeza con un revólver. La afectada tiene 22 años y fue abordada en la esquina de Avenida España y Pedro Molina. El delincuente le llevó el teléfono celular y una billetera con 50.000 pesos en efectivo.

-Incidente vial en Las Heras. Una mujer fue atropellada en el Acceso Norte. La víctima tiene 34 años y quedó hospitalizada.

-Apareció un video en el que se ve a los dos mendocinos detenidos en Libia. Quedó registrado cuando los llevaban a una fiscalía, donde resolvieron dejarlos presos. Participaban de una misión solidaria hacia la ciudad de Gaza. Sus familiares en la provincia de Mendoza siguen reclamando por pruebas de vida de Paula Giménez y Lucas Aguilera.

-Inseguridad en Godoy Cruz. Un delincuente quedó preso cuando se realizaba un operativo de vigilancia en el interior del campo Papa. Se sorprendió al ver la presencia policial y quiso descartar un arma de fuego. El acusado de 24 años fue aprehendido y quedó a disposición de la Oficina Fiscal.

-El conductor de una moto quedó detenido por manejar borracho. Fue interceptado en un operativo vial en el departamento San Rafael. El hecho tuvo lugar alrededor de las 5 de la mañana en Avenida Hipólito Yrigoyen. EL acusado tiene 30 años y el test dio positivo con el 1.50 gr de alcohol en sangre.

-Dos mujeres quedaron presas por robo en el centro del departamento San Martín. Un varón de 19 años, fue abordado por cuatro personas que le robaron el teléfono celular y documentación personal. Dos de las sospechosas fueron localizadas y detenidas minutos después por la Policía.

-Delincuentes robaron una moto de alta gama en Las Heras. Cuando eran perseguidos por la policía la dejaron abandonada y se escondieron en la zona conocida como 5000 lotes. Una vez que ingresó al lugar el personal de policía que perseguía a los tres delincuentes, encontraron un auto que tenía pedido de secuestro por robo.

-Incidente vial en Ciudad. Esta mañana una persona fue atropellada en la esquina de Avenida España y Espejo. El tránsito estuvo complicado en la zona.

-Incidente vial en Las Heras. La conductora de un auto perdió el control y dio varios tumbos. Sucedió en Acceso Norte pasando calle Manuel A Sáez. La víctima fue trasladada a un hospital.

-Incidente vial en la zona del DAD, el colegio de la universidad. Allí chocaron 3 autos en cadena. Sucedió sobre calle Francisco de Asís en la mano que va hacia el este. El tránsito estuvo muy complicado.