Mendoza y sus hechos policiales más destacados de este viernes

Resumen de los acontecimientos más impactantes en materia policial en lo que va del viernes en la provincia de Mendoza:

-Investigan el embarazo de una niña cuando tenía 11 años. Hay un hombre que está siendo investigado bajo la figura de abuso sexual. Se trata de un trabajador golondrina que fue detenido en la localidad de Eugenio Bustos, en el municipio San Carlos. El acusado tiene 39 años, nació en Salta y los abusos se produjeron en un hotel alojamiento de la provincia Tucumán. La niña ahora tiene 13 años, está en Mendoza y recibió asistencia médica y legal y está alojada en un hogar estatal ubicado en Guaymallén.

-Abandono de persona en Godoy Cruz. Vecinos aseguran que el jubilado que murió de hambre ya había pedido ayuda a los gritos meses antes Los vecinos de Francisco Carlos Morán de 72 años contaron que hubo pedidos de ayuda anteriores y recordaron los estremecedores gritos del hombre solicitando comida. Su hijo Sergio Gustavo Morán de 41 años quedó preso.

-Un hombre de 62 años oriundo de San Rafael sufrió una estafa bancaria. A la víctima le aparecieron compras en distintos lugares realizadas desde su cuenta. Vive en la calle Sarmiento Oeste en la localidad Villa Atuel, y constató que le faltaba dinero y advirtió los movimientos de los gastos que él no había realizado.

-Un hombre quedó detenido cuando intentó fugarse de un control policial en el parque General San Martín. A plena luz del día le secuestraron un arma de fuego, 14 balas y marihuana. El acusado de 24 años quedó a disposición de la justicia.

-Tres hombres fueron detenidos en el interior del barrio La Gloria, en Godoy Cruz, tras ser detectados en momentos en los que realizaban una conexión clandestina al tendido eléctrico. El hecho fue descubierto por efectivos policiales en cercanías de calles Puerto Argentino y Vélez Sarsfield.

-Incidente vial en Ciudad. Sucedió en Avenida Colón y 25 de Mayo. En el lugar chocaron 3 motos. Se informó que los conductores solo sufrieron heridas leves.

-Siguen explotando las cloacas en el departamento Guaymallén. Vecinos denuncian la falta de respuestas a sus pedidos. Son los que viven en el Barrio Los Cogollos. Tienen cloacas tapadas y hay desbordes en la vía pública y piden ser escuchados ante la intoxicación de adultos y menores por aromas nauseabundos.

-Operativos policiales en Maipú permitieron la captura de dos hombres y el secuestro de motos robadas. Efectivos de la Policía de Mendoza recuperaron dos motocicletas y un automóvil que presentaban pedidos de secuestro vigentes por la Justicia durante patrullajes preventivos.

-Rescataron más de 70 animales que eran criados en condiciones irregulares en un predio de Luján de Cuyo y que no cumplía con las normas sanitarias ni de higiene establecidas. El procedimiento se desarrolló en Ruta 84, en la zona de Puesto Bechara. Durante la intervención, las autoridades policiales constataron la presencia de un criadero clandestino de porcinos, ovinos y caprinos, donde los animales se alimentaban entre basura y residuos acumulados en el lugar.

-Un policía penitenciario quedó detenido por abusar de su hijastra y lo enviaron a la cárcel donde trabajaba. El guardicárcel ingresó al penal y fue acusado por someter a la joven cuando tenía 15 años. Los hechos habrían ocurrido en Guaymallén.

-Desbarataron a una banda dedicada al robo de motos en Las Heras. Cuatro hombres resultaron detenidos tras seis allanamientos simultáneos en los que se secuestraron vehículos robados, herramientas de corte y un automóvil.

-Investigan la muerte de cinco águilas moras en la localidad de Rivadavia y denuncian un posible caso de caza ilegal. Un ejemplar sobrevivió y permanece bajo tratamiento. Las aves presentaban heridas compatibles con disparos de arma de fuego y perdigones alojados en sus cuerpos.

-Crimen en Las Heras. Ricardo Tormo Quiroga fue detenido por la muerte de Ángel Videla, quien fue atropellado por un auto y abandonado agonizante. El acusado será imputado y pasará directamente al penal.

-Inseguridad en Maipú. Asaltaron a un joven de 24 años. Bajo amenazas con arma de fuego le robaron la bicicleta. Sucedió cuando circulaba por carril Don Bosco, en Rodeo del Medio. Manifestó que "se paralizó ante la amenaza de matarlo"

-Dos vehículos chocaron frente al cementerio de la localidad Malargüe en el sur provincia. Un auto ónix y una camioneta eco sport impactaron y dejaron a sus ocupantes con heridas leves.

-Rendición de gastos en la gestión pública. El Tribunal de Cuentas de la provincia multó a funcionarios del municipio peronista de Santa Rosa y del municipio radical de General Alvear. Es por anomalías en las rendiciones. El organismo de control detectó anomalías que derivaron en sanciones económicas para los funcionarios responsables.

-El Gobierno nacional confirmó que hay dos mendocinos detenidos en Libia. Fue cuando participaban de una misión humanitaria rumbo a Gaza. Piden su urgente liberación. Cancillería emitió un comunicado en el que se refiere a la situación de los mendocinos María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera. Junto con ellos, también habrían sido apresadas otras ocho personas de distintas nacionalidades.



