Informe: los hechos policiales más destacados de las últimas horas en Mendoza

Hechos que sucedieron en Mendoza en las últimas horas que se destacan por su magnitud:

-A la detención del ladrón de gallinas y a la pareja que encarcelaron por robar un rollo de alambre, ahora suman la detención de un hombre que se robó una garrafa. El hecho sucedió en un local comercial donde funciona una rotisería en el departamento Godoy Cruz. Según los denunciantes, el acusado también robó comida. Tiene 23 años y los hechos sucedieron en calle Blanco Encalada entre calles Gorriti y Chuquisaca.

-Mataron a un hombre en ruta 7. El hecho sucedió esta mañana cuando el conductor de una Amarok atropelló a un peatón. Sucedió cuando la víctima fatal cruzaba esa doble vía a la altura de carril Guiñazú en el departamento Santa Rosa. A pocos metros del lugar hay un puente pasarela peatonal, por lo cual se desconocen los motivos por los que el hombre atropellado optó por atravezar la peligrosa ruta 7 sin utilizar el puente.

-4 personas quedaron detenidas en Maipú. Fue luego de la denuncia de vecinos por un aguantadero donde personal policial encontró armas, drogas y motos robadas. Hubo tiros y piedras entre los vecinos de la zona ubicada en Barrio "Unidos por la Esperanza", en la localidad Rodeo del Medio.

-En el departamento Junín un vehículo chocó y dio un vuelco. Como saldo se informó que una mujer quedó internada. La víctima resultó con politraumatismos moderados tras protagonizar un fuerte choque en la intersección de las calles Los Correas y Espejo donde impactaron dos autos.

-Choque en cadena en ciudad. Impactaron tres autos en Costanera antes de llegar a Garibaldi en la mano que va hacia el sur. Estuvo reducida la circulación y afectó también vía rápida. Confirman que no se registraron personas heridas.

-Se incendió una vivienda en Las Heras. El hecho tuvo lugar anoche en calles Tandil y Tierra del Fuego en el barrio Municipal. El siniestro se inició en la parte trasera de dos viviendas vecinas. Personal de bomberos trabajaron en el lugar para evitar que las llamas se extendieran a otras casas.

-Choque y fuga en el Acceso Este. Ocupantes de un auto Gol Trend color gris ocasionaron un choque en cadena y se fueron del lugar. Alcanzaron a ser escrachados en video y subidos a las redes sociales. Chocaron de atrás a la altura de calle Arenales mano al centro e involucraron a otros 4 vehículos. El tránsito fue un caos en la zona.

-Un efectivo policial se descompensó cuando íba al mando de su auto. Chocó contra un poste de luz en el centro del departamento Rivadavia. Tuvo que ser asistido por personal médico.

-Incidente vial en Godoy Cruz. Sucedió esta mañana en Corredor del oeste y calle Carola Lorenzini en la mano que va hacia el sur, cuando impactaron auto y moto. El tránsito estuvo muy complicado en la zona.

-Detuvieron al conductor que atropelló a un hombre de 67 años y lo arrastró unos 50 metros, provocándole heridas que lo llevaron a la muerte. Su deceso se produjo el 19 de Mayo y en las últimas horas quedó detenido en Las Heras, el acusado por el crimen.

-Murió el jubilado que fue atropellado por un micro en pleno centro de San Martín. Sebastián Asman, tenía 70 años, permanecía internado d tras ser embestido por un micro de la empresa Nueva Generación mientras cruzaba por la senda peatonal en calle Las Heras. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.

-Gendarmería Nacional secuestró explosivos de uso minero mediante un operativo de control vehicular en ruta. Están valuados en más de $30.000.000 y eran transportados en una camioneta. El hallazgo ocurrió en un control sobre la Ruta 40. El cargamento incluía 30 cartuchos explosivos tipo Gelamón VF 80%

-Echaron a un empleado estatal del Casino provincial por ser croupier en una sala clandestina. Funcionaba en una vivienda particular ubicada en calle "El Salvador" en el coqueto barrio "Huerto del Sol", en la cotizada zona de "La Puntilla", perteneciente al departamento Luján de Cuyo.

-Ordenan avanzar con el juicio contra dos aduaneros mendocinos por incumplimiento de deberes en un control fronterizo. La Cámara Federal de Casación rechazó el cierre del expediente por prescripción formulado por las defensas de Rubén Chiarolla Saapag y Nicolás Oscar Franco y dispuso continuar hacia el debate oral.

-3 hombres quedaron detenidos por un robo. Sucedió en la localidad Guaymallén. Luego de una persecución policial lograron darles alcance, los rodearon y los detuvieron. Cuando los revisaron además les encontraron un inhibidor de alarmas, con los cuales habían cometido el robo de una camioneta RAM en inmediaciones de calles Alberdi y O´Brien, a metros de la Costanera y en pleno centro.

-El PAMI dio de baja a 1500 prestadores en todo el país y la medida también afecta a Mendoza. Es por irregularidades y denuncias por corrupción. La obra social de los jubilados y pensionados detectó distintas modalidades de estafa y maltratos a los pacientes, adultos mayores.

-Importante aumento en el precio de frutas y verduras en Mendoza. Productos como el tomate, la lechuga y la papa triplicaron sus valores. Aseguran que el ajuste en los precios se debe al cambio de temporada.

-Ley de Zona Fría. Los tres senadores nacionales por Mendoza anticiparon que votarán en contra de la iniciativa que ya cuenta con media sanción por parte de la cámara de diputados. Los dos radicales Rodolfo Suárez y Mariana Juri y la camporista Anabel Fernández Sagasti anticiparon su decisión de no acompañar el proyecto de ley.

-Inasistencias injustificadas, certificados médicos truchos, abandono de trabajo, incumplimiento de funciones, son las causas de los despidos masivos de empleados estatales en Mendoza. Los decretos llevan la firma del gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de salud Rodolfo Montero. Tras la finalización de los sumarios administrativos esta mañana se publicaron los decretos de cesantía de los empleados que cobraban su sueldo sin trabajar. Un certificado firmado por un médico fallecido fue el caso más escandaloso registrado por los acusados.