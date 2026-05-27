Vive en situación de calle y fue detenido acusado de haberle sustraído el celular a una mujer

Un hombre -que vive en situación de calle- resultó detenido en el centro mendocino luego de haberle sustraído el teléfono celular a una persona que caminaba por la Avenida Colón en Ciudad.

El hecho comenzó a ser desarticulado cuando personal de preventores, que ocupaba el puesto fijo ubicado en la intersección de Patricias Mendocinas y Colón, observó a dos hombres que se encontraban forcejeando en la vía pública, lo que motivó su inmediata intervención para hacer cesar la disputa.

Al aproximarse, uno de los sujetos involucrados emprendió una veloz huida a pie por las arterias aledañas. En ese mismo instante, la víctima del suceso explicó a los uniformados que el sospechoso le estaba robando el celular y que, tras oponer resistencia en el forcejeo, afortunadamente pudo recuperar el dispositivo tecnológico de su propiedad.

Los efectivos policiales y los preventores mantuvieron visualizado al malviviente durante el escape y le dieron alcance en la esquina de la avenida San Martín y la calle Rivadavia.

Tras ser reducido en el lugar, las autoridades verificaron los datos del causante y constataron que no presentaba medidas judiciales pendientes, por lo que fue trasladado en un móvil hacia la Estación transitoria de detenidos y aprehendidos en el Polo Judicial, según detalló el mendoza today.