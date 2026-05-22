Así pareja de enamorados robó un rollo de alambre y fue capturada

Una pareja fue sorprendida en la vía pública por personal de la policía de Mendoza cuando circulaban con una tela de alambres. Los redujeron, los interrogaron y procedieron a identificarlos para conocer si tenían antecedentes.

En cuestión de minutos los investigadores descubrieron que se trataba de un rollo de alambre que habían robado de un cerco ubicado en un colegio privado y con domicilio en la calle Besares al 900 en la localidad de Chacras de Coria, en el municipio Luján de Cuyo.

El hecho llamó la atención de personal de guardia que realizaba un rondín de noche y fue en medio de la oscuridad cuando observaron el extraño episodio.

La pareja fue trasladada a una dependencia policial y autoridades del Ministerio Público Fiscal dispusieron su arresto. Los denunciados son hombre y mujer y tienen 31 y 36 años según consigna el sol online.com.ar