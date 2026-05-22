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Viernes, 22 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
ANTECEDENTES

Así pareja de enamorados robó un rollo de alambre y fue capturada

Sucedió en la localidad Chacras de Coria, Mendoza. El hecho se conoce luego del caso de la detención de un ladrón de gallinas días atrás.

Pablo Molina

Una pareja  fue sorprendida en la vía pública por personal de la policía de Mendoza cuando circulaban con una tela de alambres. Los redujeron, los interrogaron y procedieron a identificarlos para conocer si tenían antecedentes.

En cuestión de minutos los investigadores descubrieron que se trataba de un rollo de alambre que habían robado de un cerco ubicado en un colegio privado y con domicilio en la calle Besares al 900 en la localidad de Chacras de Coria, en el municipio Luján de Cuyo.

El hecho llamó la atención de personal de guardia que realizaba un rondín de noche y fue en medio de la oscuridad cuando observaron el extraño episodio.

La pareja fue trasladada a una dependencia policial y autoridades del Ministerio Público Fiscal dispusieron su arresto. Los denunciados son hombre y mujer y tienen 31 y 36 años según consigna el sol online.com.ar

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