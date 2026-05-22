Detuvieron al hijo mayor de la maestra encontrada calcinada en Mendoza: el dato que complica la causa

La investigación por el crimen de Margarita Iris Gutiérrez, la docente jubilada de 72 años encontrada muerta y con graves quemaduras en su vivienda de Junín, Mendoza, tuvo un giro decisivo en las últimas horas con la detención de su hijo mayor, señalado como el principal sospechoso del hecho.

El hombre, de 46 años y psicólogo de profesión, quedó a disposición de la Justicia mientras el fiscal Carlos Giuliani analiza imputarlo por homicidio agravado por el vínculo, delito que contempla la pena de prisión perpetua. La detención se produjo luego de una serie de allanamientos y del avance de distintas pruebas recolectadas en la causa.

El cuerpo de la víctima fue hallado el martes por la mañana en su casa ubicada sobre la calle Isaac Estrella, frente al Centro de Salud del centro de Junín. Una mujer cercana a la docente fue quien dio aviso a las autoridades al notar que las puertas y ventanas de la propiedad estaban abiertas y nadie le respondía.

Al ingresar, los investigadores encontraron desorden en algunos sectores, aunque no se detectaron faltantes de objetos de valor, lo que fortaleció la hipótesis de un crimen cometido por alguien del entorno familiar con un intento posterior de simular un robo.

Durante un operativo realizado en una vivienda de calle Rivadavia, la policía secuestró un teléfono celular, una motocicleta y prendas de vestir con manchas que serán sometidas a pericias.

Uno de los elementos clave para avanzar con la detención fue el testimonio de una persona que aseguró haber visto al sospechoso circular en moto días antes del hallazgo, en estado de conmoción y con una importante herida en una de sus manos.

Al momento de ser detenido, el hombre todavía presentaba esa lesión. Los investigadores creen que podría haberse lastimado durante el ataque. Además, fuentes policiales indicaron que mantenía una relación conflictiva con su madre, marcada por discusiones frecuentes relacionadas con problemas de adicción.

La muerte de Margarita Iris Gutiérrez causó una profunda conmoción en Junín, donde era ampliamente reconocida por su trayectoria como maestra jardinera. En 2016, el municipio había inaugurado un jardín nucleado que lleva su nombre en homenaje a su aporte a la educación.

La causa continúa en plena etapa investigativa y la fiscalía espera los resultados de las pericias forenses y genéticas para definir los próximos pasos judiciales.