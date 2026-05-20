Llegó a Mendoza en micro, la requisaron y le encontraron casi 7 kilos de cocaína

Personal de seguridad realizaba un control de rutina en la terminal de micros ubicada en la ciudad de San Martín, unos 40 km al este de la capital provincial, cuando perros entrenados en esa fuerza avisaron de la posible presencia de material relacionado con el tráfico de droga.

Fue así que una mujer de 28 años fue interceptada y al momento de ser interrogada por los policías, su nerviosismo confirmó la sospecha de que "algo fuera de lo legal" estaba en su poder.

Los uniformados le pidieron que los acompañara a una sala más privada donde le pidieron que abriera el equipaje. En el interior de un bolso grande le encontraron 7 ladrillos envueltos con precinto y escondidos en una frazada.

Fue convocado personal de toxicología que responde a policía contra el narcotráfico y luego de los estudios de campo, se confirmó que en el interior de cada ladrillo había cocaína.

Junto a la droga le secuestraron dinero en efectivo consistente en billetes de distinta cotización: había de 2000 pesos, 1000 pesos y 200 pesos. Además le secuestraron el teléfono celular y otras pertenencias.

En el caso interviene la oficina fiscal Zona Este, quien dio aviso a la justicia federal con asiento en la capital mendocina y fue quien dispuso el arresto en forma inmediata de la acusada.