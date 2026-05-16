Cerraron el Paso del Cristo Redentor en Mendoza por las intensas nevadas caídas en la Alta Montaña

La importante cantidad de nieve que cayó sobre la zona de la Alta Montaña mendocina y el sector chileno hizo que las autoridades argentinas tomen la decisión de cerrar por tiempo indeterminado el paso Cristo Redentor que une a ambos países.

En tanto, la vía que une a Mendoza con Chile quedó suspendida y las tormentas de nieve pueden extenderse hasta el sábado a las 20, ya que la situación se tornó crítica las últimas horas por un fuerte temporal de nieve, según indicaron las autoridades estatales.

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Esta decisión llevó a que, desde las 11 del viernes, queden más de 600 camiones varados sobre Ruta 7 y también sobre Ruta 40. Pero también se vio imposibilitado el Paso Pehuenche, que va por Malargüe.

Por tal motivo, las autoridades aconsejaron no viajar a la alta montaña y reprogramar cualquier viaje planeado, dado que los pronósticos indican que las tormentas de nieve continuarán todo el sábado y el fin de semana se mantendrá inestable.

Pronóstico que se avecina

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que las tormentas de nieve se extenderán durante este sábado y habrá inestabilidad todo el fin de semana. Además, habrá un brusco descenso de la temperatura.

El domingo hará más frío, pero habrá menos nubosidad, ya que la mínima es de 1 grado bajo cero y habrá "nieblas y neblinas matinales, mejorando en la Cordillera".



