El temporal de nieve obliga a un nuevo cierre del paso internacional Cristo Redentor

El Paso Cristo Redentor, la conexión terrestre entre Argentina y Chile volvió a interrumpirse debido a un frente de mal tiempo que afecta la zona de alta montaña.

Por decisión de los organismos de control de ambos países, el corredor internacional permanece clausurado para todo tipo de vehículos, buscando resguardar la integridad de los viajeros ante las intensas nevadas pronosticadas.

El cronograma de corte se ejecutó de manera escalonada durante las últimas horas para evitar que los conductores quedaran varados en sectores críticos.

"La interrupción del tránsito comenzó este sábado a las 22 en Uspallata, del lado argentino, y en Guardia Vieja, en Chile", detallaron las autoridades competentes en el reporte oficial.

A partir de las 00:00 horas, el bloqueo del túnel internacional se hizo total y su reapertura queda supeditada a una mejora sustancial de las condiciones meteorológicas.

Una apertura efímera

El cierre actual ocurre tras un breve periodo de operatividad durante la jornada del sábado. En ese momento, las coordinaciones aprovecharon una "ventana de buen tiempo" para habilitar el cruce a las 9 de la mañana en ambos sentidos.

Ese intervalo de transitabilidad provocó un flujo masivo de turistas hacia el país trasandino. Mientras que en el complejo argentino de Roque Carranza el trámite fue ágil, en la aduana de Chile se registraron demoras superiores a las dos horas durante el mediodía.

Antecedentes de inestabilidad

La región atraviesa un ciclo de clima hostil que ya había provocado el cese de actividades el pasado viernes, afectado principalmente por lluvias torrenciales en la vertiente chilena.

Si bien el sábado se logró rehabilitar el camino tras una inspección a primera hora, la tregua climática resultó insuficiente.

Actualmente, las acumulación de nieve se concentra con mayor fuerza en el sector argentino, lo que anula la visibilidad y la adherencia en la ruta. Los responsables del corredor instaron a la población a desistir de cualquier viaje hacia la zona cordillerana y a mantenerse informados mediante los reportes oficiales.