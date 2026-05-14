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Jueves, 14 de mayo de 2026

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OPERATIVO

En una cárcel de Mendoza descubren a presos con 17 celulares, marihuana y cocaína

Una requisa de alto impacto encabezada por la Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios (FORMA) terminó con el secuestro de distintos elementos prohibidos dentro del Complejo Penitenciario Almafuerte ubicado en Cacheuta.

Pablo Molina

El operativo se desplegó durante más de cuatro horas en el Módulo 2 del complejo penitenciario ubicado en la localidad Luján de Cuyo. Participaron grupos tácticos, canes y personal de requisa del Servicio Penitenciario de Mendoza.

Una requisa de alto impacto encabezada por la Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios (FORMA) terminó con el secuestro de celulares, droga y distintos elementos prohibidos dentro del Complejo Penitenciario Almafuerte.

El procedimiento se realizó en el Módulo 2 y movilizó a 47 efectivos del Servicio Penitenciario de Mendoza pertenecientes a FORMA, Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP), Requisa y Canes.

Durante más de cuatro horas y media, los grupos penitenciarios inspeccionaron celdas y sectores comunes del pabellón, donde detectaron una importante cantidad de elementos ocultos y no autorizados.

Entre los elementos hallados durante la requisa aparecieron 17 teléfonos celulares. Además, el operativo permitió detectar droga escondida dentro del módulo: 141,1 gramos de marihuana y 116,8 gramos de cocaína incautados.

La Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios (FORMA) es el nuevo grupo especializado del Servicio Penitenciario de Mendoza creado para reforzar los controles internos dentro de las cárceles provinciales. 

Esta unidad interviene en requisas planificadas, operativos de alto riesgo y procedimientos de control orientados a detectar celulares, droga, armas y otros elementos prohibidos dentro de los pabellones.

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