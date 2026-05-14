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Jueves, 14 de mayo de 2026

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SORPRESA

Hallazgo en Mendoza: fotografiaron al "Fantasma de los Andes", uno de los animales más difíciles de ver

El descubrimiento se produjo en una zona cercana al Área Natural Protegida La Payunia. Este felino es una especie en peligro en extinción.

Gabriel Arias

Un asombroso descubrimiento se produjo en la región mendocina de Malargüe, en donde por medio de las cámaras trampa instaladas por la organización Wildlife Conservation Society Argentina (WCS), se logró ver al gato andino (Leopardus jacobita), un animal difícil de ver.

El hallazgo del felino se produjo en una zona cercana al Área Natural Protegida La Payunia, en tanto, el mamífero es conocido además como el "El Fantasma de los Andes", una especie que se encuentra amenazada de extinción en Argentina.

Según indicó la organización, quedan menos de 2.200 ejemplares en el continente, distribuidos en sectores de los Andes de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. En las imágenes obtenidas se puede ver a un pequeño felino camuflado entre rocas, en un ambiente donde su presencia suele pasar inadvertida.

¿Cómo es el gato andino?

Por otra parte, se trata de un felino de tamaño pequeño, muy difícil de estudiar y de registrar, razón por la que también se lo conoce como "El Fantasma de los Andes".

Esta especie tiene hábitos solitarios y es tan esquivo, que cada registro permite sumar información valiosa sobre su distribución y sobre los lugares en donde todavía puede sobrevivir.

Se caracteriza por tener una cola muy larga, gruesa, cilíndrica, de aspecto felpudo y con 6 a 9 anillos anchos de color café oscuro a negro. Además, su nariz es negra, a diferencia de su pariente, con quien comparte hábitat y con el cual es ocasionalmente confundido, el gato del pajonal, que tiene la nariz rosa.

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