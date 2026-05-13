Video: registraron el primer avistamiento de un yaguareté nacido en libertad en los Esteros del Iberá

Un grupo de turistas que recorría los senderos de la Reserva Provincial Iberá, en la provincia de Corrientes, se cruzó con un ejemplar de yaguareté que luego fue identificado como Ombú, uno de los felinos nacidos en libertad en la región.

El encuentro ocurrió en las cercanías de la localidad de Colonia Carlos Pellegrini, donde uno de los presentes logró filmar al felino a corta distancia mientras este se desplazaba por un puente del parque.

El animal fue identificado como Ombú, un macho de un año y ocho meses de edad nacido en septiembre 2024. Este ejemplar representa la segunda generación de yaguaretés concebidos y nacidos en estado silvestre dentro del ecosistema de los Esteros del Iberá, tras décadas de ausencia de la especie en territorio correntino.

Desde la Fundación Red Yaguareté explicaron que el espécimen se encuentra en una etapa denominada dispersión natural. Este proceso consiste en el desplazamiento de los individuos jóvenes desde su área natal hacia nuevas zonas con el fin de establecer y delimitar un territorio propio para su desarrollo y futura reproducción.

El video muestra al felino caminando sobre una pasarela de madera antes de internarse en la vegetación. El comportamiento observado coincide con los patrones habituales de la especie, que no manifiesta un interés instintivo por el contacto con seres humanos.

Especialistas en fauna silvestre señalaron que la aparición de Ombú en áreas de tránsito turístico no constituye un factor de riesgo para las personas. La conducta evasiva del animal refuerza la viabilidad de la convivencia entre el turismo de naturaleza y los grandes depredadores en áreas protegidas bajo conservación.

Este avistamiento se enmarca en un programa de reintroducción que busca revertir la extinción local de la especie. Según los registros históricos, el yaguareté había desaparecido de la provincia de Corrientes hace 70 años, hasta que las acciones de manejo permitieron los primeros nacimientos en libertad en julio de 2022.

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la Fundación Rewilding Argentina, la población actual en el Parque Iberá asciende a cerca de 50 individuos. Esta cifra es el resultado de un proyecto coordinado que integra a la Administración de Parques Nacionales y a los gobiernos provinciales de Corrientes y Chaco.

A pesar del crecimiento poblacional en el área protegida, el estatus de conservación de la especie en la República Argentina continúa siendo de "peligro crítico de extinción". Esta categoría indica que la especie enfrenta un riesgo extremadamente alto de desaparición en estado silvestre en el futuro inmediato si no se mantienen las medidas de protección.

Las estimaciones actuales de las organizaciones ambientales indican que restan menos de 200 ejemplares distribuidos en diversas regiones del norte del país. La fragmentación del hábitat y la caza ilegal son las principales amenazas que mantienen a la población total en niveles vulnerables.

El programa de reintroducción en el Iberá es considerado un caso de estudio en materia de restauración de ecosistemas. La presencia del yaguareté, como depredador tope, cumple una función ecológica esencial al regular las poblaciones de otras especies y mantener el equilibrio del sistema biológico.

El crecimiento de la segunda generación de ejemplares nacidos en libertad confirma la adaptación de la especie al entorno y la disponibilidad de presas naturales.