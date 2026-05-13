Milagro en Rosario: cayó desde un cuarto piso y un patrullero le salvó la vida

¡Increíble pero real!, rezaba un viejo programa de hechos insólitos que se veía en la década de los 80 en la televisión, y un episodio que tuvo lugar en la ciudad de Rosario podría ser un ejemplo concreto de esto, en donde un hombre cayó desde el cuarto piso de un edificio y la caída fu amortiguada por el capot de un patrullero.

Fuentes policiales indicaron que el episodio ocurrió en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Dorrego y Tucumán, y la escena fue el centro de la atención de vecinos y transeúntes, quienes registraron el desenlace con sus teléfonos celulares.

El episodio ocurrió alrededor de las 14.30 del martes y provocó conmoción por la intensidad de la disputa, que motivó el llamado al 911 y la intervención policial.

En tanto, las personas que transitaban la zona, inicialmente creyeron presenciar un intento de robo, hasta que confirmaron que se trataba de un vecino del departamento 4C.

Investigación del hecho

Fuentes de la Policía de Santa Fe confirmaron que "el caso por el momento se investiga como caída de altura" y agregaron "la persona herida, según los testimonios que se pudieron recabar incluido el de la pareja, presenta graves problemática de consumo de estupefacientes y esa causa es la que puede estar vinculada a la acción que realizó".

Con respecto a si existió una discusión de pareja que trajo aparejada situaciones de violencia de género, las autoridades expresaron que "hasta el momento no hay indicios de una discusión previa, si testimonios coincidentes en que esta persona se encontraba alterada".

La Fiscalía que investiga al caso está encabezada por la doctora Mariana Prunotto, perteneciente a la Unidad de Siniestros Viales y Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario.

¿Cómo fue el operativo ?





Por otra parte, equipos de emergencia, como efectivos en moto y una ambulancia del SIES, arribaron al sitio pocos minutos después. El hombre fue hallado consciente en la vereda, con heridas de diversa consideración, y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanecía internado bajo observación.

La caída desde más de 15 metros generó temor entre testigos. Una vecina declaró: "Pensamos que el colectivo había chocado cuando nos asomamos por el balcón y no: enseguida vimos que había una persona en el piso".

El patrullero, que había llegado a raíz de una denuncia por posible violencia de género, ya se encontraba estacionado en el lugar cuando ocurrió el accidente.

¿Qué hipótesis se manejan ?

Las imágenes audiovisuales descartan la hipótesis de un intento de suicidio o de una agresión directa ya que el hombre intentaba reincorporarse al balcón pero no pudo sostener el peso de su cuerpo con los brazos y cayó al vacío, golpeando contra otro balcón lo que casi genera una desgracia.

Varios vecinos indicaron que, tras la discusión y los gritos, escucharon un estallido de vidrio y luego el impacto, mientras el hombre se intentaba reincorporar. Una vecina indicó: "Le gritaron: ‘Dale' porque se daban cuenta que con el propio peso no podía subir. Terminó cayendo directamente porque no se pudo agarrar".

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