Detuvieron a un hombre acusado de asesinar a golpes a su cuñado tras una discusión

Un hombre de 70 años fue detenido acusado de matar a golpes a su cuñado de 65, tras una pelea que escaló sin control este lunes al mediodía en el barrio Las Delicias, en la zona sur de Rosario.

El acusado del crimen fue detenido en el lugar. Ambos hombres, cuyos nombres no fueron informados oficialmente, vivían en el mismo lote.

Según testimonios de vecinos, todo comenzó con una fuerte discusión entre los dos familiares. El presunto homicida ocupaba una casa en la parte trasera del terreno, mientras que la víctima vivía en la vivienda principal.

La pelea escaló rápidamente. El hombre de 70 años atacó a su cuñado a golpes hasta dejarlo tendido en el piso sin signos de vida. Cuando llegó la Policía, la víctima ya estaba muerta.

La Fiscalía y personal de la Policía de Investigaciones trabajaron en la escena para determinar la causa exacta de la muerte y reconstruir la secuencia del crimen.

Hasta el momento, no se secuestraron otros elementos vinculados al caso, de acuerdo a la información publicada por medios locales.

La investigación

La Comisaría 12 quedó a cargo de la causa en coordinación con la Fiscalía, que caratuló el hecho como homicidio. Como parte de la investigación, se esperan pericias y nuevas medidas judiciales en las próximas horas.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy