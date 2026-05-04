Lo mató el vecino y habló su esposa: "Sacó un arma y le disparó en el cuello"

Lorena, esposa de la víctima fatal Abel Barbosa, y madre de Agustín, quien también fue atacado por un vehículo mal estacionado en Lomas del Mirador habló en exclusivo con Crónica.

La mujer relató que el agresor, un vecino electricista de 65 años, le había pedido a su hijo que moviera el auto del frente de su casa. Agustín le pidió unos días para correrlo porque no arrancaba.

"Ayer él salió, le dijo de mala manera que lo saque. Mi hijo le dijo 'Aguantame que ya te lo voy a correr'. Cuando mi hijo se dio vuelta, él estaba con un cuchillo y le pegó cuatro puñaladas", contó Lorena.

"Se salvó porque tiene una campera inflable grande con un buzo abajo. La campera está llena de cortes", agregó.

Tras ver a su hijo ensangrentado, Abel fue a golpear la puerta del vecino. "El hombre abrió la ventanita, sacó un arma y le disparó a mi marido le dio acá en el cuello", dijo la viuda.

El agresor también intentó dispararle a Agustín y a otro vecino llamado Diego, pero el arma se trabó. "Gatilló un montón de veces, si no, hubiese matado a tres personas", señaló la mujer y agregó: "Agustín y Diego lograron quitarle el arma golpeándole las manos a través de la ventana".

Lorena describió la relación como "normal de vecinos". Incluso habló de que se saludaban, hablaban de sus mascotas y que ella misma lo había consultado una vez para un trabajo de soldadura.

Solo recordó una única discusión fuerte años atrás, cuando Agustín era adolescente, por entrar al barrio con la música alta del auto. Sí lo describió como una persona "cerrada" y "ermitaña" que vivía con su mujer, pero sin antecedentes de violencia conocidos en el barrio.

La víctima





"Abel era demasiado bueno, trabajador. No se merecía esto. Quiero que se haga Justicia y que este hombre no vuelva a hacer lo mismo nunca más", reclamó Lorena.

"Lo atacó de atrás, nunca hubo situaciones que ameriten atención por violencia, no lo teníamos como un tipo violento", sostuvo.

"Mi marido al entrar al hospital logró decirle a mi hijo solamente que le dolía, le dolía el tiro, nada más", relató.

"El asesino por lo menos va a estar preso y va a estar vivo. A Abel no lo voy a ver nunca más", se lamentó Lorena y agregó: "Mi hijo no quiere salir a hablar porque no se siente bien. Sé que es superfuerte, pero todavía es como que no caímos".

"Quiero creer que la Justicia va a actuar de la manera correcta. No sé si tenía una patología mental, pero yo considero que sabía muy bien lo que hacía. Esperaría que no [vuelva al barrio] porque no sería justo", resaltó.

"No sé cómo se sigue, hay que seguir. Yo siempre tuve una excelente relación con mi marido, nos llevábamos superbién. No lo puedo entender, no tiene lógica", concluyó.

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