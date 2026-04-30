Asesinaron a una mujer tras discutir por una deuda en un cotillón

Una mujer de 47 años fue asesinada tras una fuerte discusión en un comercio de la ciudad de La Plata. Todo ocurrió en un local de cotillón y repostería llamado "Coty Land", ubicado en la calle 37, entre 9 y 10.

Según las primeras informaciones, el dueño del negocio habría atacado a la víctima, identificada como Paula Lastiri, en medio de un violento cruce por una presunta deuda económica.

A plena luz del día, el agresor extrajo un arma de fuego y baleó a la mujer. Fuentes policiales confirmaron que el conflicto se habría originado por una deuda relacionada al alquiler del inmueble donde funciona el local. El esposo de la víctima fue quien aportó el dato clave sobre la disputa financiera.

Tras el ataque, Lastiri fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín en estado crítico. A pesar del esfuerzo de los médicos que la asistieron en la guardia, falleció a los pocos minutos de ingresar.

Efectivos de la Comisaría Segunda, junto con el Escuadrón Motorizado y otras unidades de la Policía Bonaerense, desplegaron un rápido operativo cerrojo en la zona para evitar que el sospechoso escapara.

Los policías lograron interceptar y detener al presunto autor del disparo en la calle 35, entre 5 y 6, a pocas cuadras de la escena del crimen.

En el comercio trabajaron peritos de la Policía Científica, quienes realizaron el levantamiento de rastros y secuestraron elementos de interés para la causa.

Investigación

Los investigadores buscan determinar si existían denuncias previas o si se habían registrado otros incidentes violentos antes del desenlace fatal.

El caso quedó a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo. La funcionaria judicial caratuló el expediente como homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego.

El detenido será trasladado para que se le tome indagatoria, aunque podrá negarse a declarar si su abogado se lo aconseja.



