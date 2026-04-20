Cae un peligroso prófugo en Quilmes tras tres allanamientos simultáneos

Un importante operativo policial culminó con la captura de un sujeto de 36 años sobre quien pesaba un pedido de detención activo. El procedimiento, que incluyó tres allanamientos simultáneos, fue realizado por personal de la Comisaría 1ra de Quilmes.

El operativo y la captura

La investigación, impulsada por el Grupo de Tareas Operativas (GTO), se originó en una causa por tentativa de homicidio bajo la órbita de la UFI N.º 6. Tras recolectar pruebas suficientes, la Justicia otorgó tres órdenes de registro en distintos puntos estratégicos del distrito:

Objetivo Positivo: En la intersección de Ortiz de Ocampo y Dreyfus , los efectivos lograron localizar y aprehender al sospechoso.

Secuestro de armas: Durante el arresto, la policía incautó una pistola Bersa Thunder calibre .22 largo , la cual contenía tres cartuchos en su cargador.

Otros procedimientos: Se realizaron allanamientos adicionales en Ortiz de Ocampo y Juan B. Justo y en Galileo Galilei al 1900, aunque estos últimos no arrojaron resultados de interés para la causa.

Un frondoso prontuario

Al momento de identificar formalmente al detenido, los sistemas informáticos revelaron que el hombre ya era buscado por la justicia por otros delitos graves. Contaba con un pedido de captura activo solicitado por la UFI N.º 10 de Quilmes por Aabuso de armas agravado y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.