Rescatan perritos salchicha y clausuran un comercio en pleno centro de Quilmes

Un operativo de inspección realizado en pleno centro de Quilmes terminó con la clausura de un comercio donde se detectó la venta irregular de cachorros de raza y el rescate de varios animales que permanecían en condiciones incompatibles con las normas de bienestar animal.

El procedimiento se llevó a cabo en un local ubicado en las inmediaciones de las calles Lavalle y Garibaldi. Durante la inspección, las autoridades comprobaron que en el establecimiento se comercializaban cachorros de raza Dachshund Teckel Arlequín Mini, popularmente conocidos como perros salchicha, cuyo valor de venta rondaba el millón de pesos por ejemplar.

Según informaron fuentes vinculadas al operativo, los animales se encontraban dentro de una caja de cartón con signos evidentes de falta de higiene, acumulación de orina y condiciones inadecuadas para su permanencia. Ante esta situación, se resolvió la clausura inmediata del comercio.

Como parte de la intervención, los inspectores también retiraron a los cachorros y a la perra madre, quienes quedaron bajo resguardo para recibir atención veterinaria y los cuidados necesarios. Posteriormente, los animales serán incorporados a programas de adopción responsable.

Desde las autoridades recordaron que la comercialización de mascotas debe realizarse respetando la normativa vigente y remarcaron la importancia de denunciar casos de maltrato animal o actividades vinculadas al comercio ilegal de animales.

El operativo generó repercusión entre vecinos y organizaciones proteccionistas de la zona, que destacaron la intervención y celebraron el rescate de los perros, al tiempo que reclamaron mayores controles para evitar este tipo de situaciones.

La clausura reabre el debate sobre la venta de animales en locales comerciales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para garantizar el bienestar de las mascotas.