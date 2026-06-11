Entidades judiciales de Quilmes reafirmaron su compromiso con la Memoria, Verdad y Justicia

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) de Quilmes, el Colegio de Magistrados y el Colegio de Abogados de Quilmes protagonizaron una reunión institucional conjunta en el Sitio para la Memoria Pozo de Quilmes, ubicado en la esquina de Garibaldi y Allison Bell. El encuentro marcó un hecho histórico para el ámbito judicial del Departamento Judicial Quilmes, ya que fue la primera vez que las máximas autoridades de las tres entidades coincidieron en un espacio dedicado a la promoción de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

La actividad se desarrolló en el emblemático ex centro clandestino de detención, hoy convertido en sitio de memoria, y tuvo como objetivo fortalecer los vínculos institucionales entre las organizaciones que integran el sistema judicial de la región, además de reafirmar el compromiso con la defensa de los derechos humanos.

Los representantes de las entidades fueron recibidos por el secretario de Derechos Humanos del Municipio de Quilmes, Hugo Colaone. Del encuentro participaron el secretario general de la AJB Quilmes, Gustavo Gil; el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Quilmes, Bienvenido Rodríguez Basalo; y el presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, Mario Caputo.

Desde las instituciones destacaron el valor simbólico de la reunión, al llevarse adelante en un espacio que mantiene viva la memoria sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar y que promueve la construcción de una sociedad basada en la verdad, la justicia y el respeto por los derechos humanos.