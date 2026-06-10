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Miércoles, 10 de junio de 2026

Instituciones judiciales de Quilmes realizarán una jornada de reflexión en el ex Pozo

La actividad se desarrollará el miércoles 10 de junio a las 15, en el espacio ubicado en la intersección de las calles Allison Bell y Garibaldi.

Redacción FMQ
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En el marco de las actividades conmemorativas por los 50 años del golpe cívico-militar de 1976, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) Departamental Quilmes, el Colegio de Abogados de Quilmes y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Quilmes llevarán adelante una reunión institucional conjunta en el Sitio para la Memoria Ex Centro Clandestino de Detención (CCD) "Pozo de Quilmes".

La actividad se desarrollará el miércoles 10 de junio a las 15, en el espacio ubicado en la intersección de las calles Allison Bell y Garibaldi, y reunirá a integrantes de la Comisión Directiva del sindicato judicial junto a los respectivos consejos directivos de ambas entidades profesionales.

Según informaron los organizadores, el encuentro tiene como objetivo generar un espacio de reflexión colectiva sobre la historia reciente del país, al tiempo que busca reafirmar el compromiso de las instituciones con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

La elección del ex Pozo de Quilmes como escenario de la actividad tiene un fuerte valor simbólico, ya que se trata de uno de los centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura militar y que actualmente integra la red de Sitios para la Memoria destinados a preservar y transmitir lo ocurrido durante el terrorismo de Estado.

La jornada forma parte de las iniciativas impulsadas por distintas organizaciones e instituciones para mantener viva la memoria histórica y promover la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos.

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