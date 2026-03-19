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Jueves, 19 de marzo de 2026

A 50 años del golpe, inauguran un impactante mural en el ex Pozo de Quilmes

La obra refleja distintas luchas históricas y sociales, bajo las consignas de Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía.

Redacción FMQ

La intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, la jefa comunal interina, Eva Mieri, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, descubrieron un mural y una placa conmemorativa en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) Pozo de Quilmes, actual Espacio para la Memoria y Promoción de DDHH, ubicado en Alison Bell 701 esquina Garibaldi, como parte de las actividades locales de fortalecimiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

"Seguimos trabajando para poder recuperar a esos nietos desaparecidos que las políticas de esos años horribles dejaron como consecuencia. Esto tiene que ver con un ejercicio de permanente desde la política pública de Memoria, Verdad y Justicia, porque sin Justicia, además, no hay posibilidad de tener democracia verdadera ni de tener un país normal", sostuvo Mayra.

Por su parte, Eva Mieri afirmó: "Para nosotras, como parte de la gestión y del equipo de trabajo de nuestra compañera Mayra Mendoza, es un orgullo y un honor poder estar poniendo en valor los sitios de memoria que tiene hoy nuestro distrito. Ahora inaugurando un mural que representa no solo los 50 años que pasaron de la última dictadura cívico-militar, sino también una obra que representa a los pueblos originarios, a los veteranos de Malvinas, a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y al pueblo trabajador".

En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos local, Hugo Colaone, afirmó que "hoy más que nunca hay que fortalecer las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y por supuesto el 24 de Marzo también hay que estar presentes para demostrar que estas políticas no se deben tirar abajo y menos negarlas".

Respecto al mural, denominado "Memoria en Marcha", fue una tarea del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, realizada por los artistas originarios, Lucas Quinto y Sergio Condori (Cóndor Vuela), quienes han plasmado en las paredes de este sitio emblemático las luchas que nos unen: Madres, Abuelas, Hijos, Compañeros Detenidos/Desaparecidos, Los 30.000, Familiares, Pueblos Originarios y Veteranos de Malvinas: diferentes caminos que confluyen en una misma bandera: Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía. En esta jornada, también se dejó inaugurado el Jardín de Mariposas. 

Participaron también de la actividad la secretaria de Niñez y Desarrollo Social local, Florencia Di Tullio; el subsecretario de Obras e Infraestructura, Ramiro Beltrani; el director general de Derechos Humanos, Rubén Schell; los directores generales de Sitios, Mariano Orellana y de Políticas Socioculturales, Leandro Cepeda; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante local, Berenice Latorre; el bloque de concejales de FP, y el exintendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez.

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