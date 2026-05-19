Se incendió un auto en el garaje de una casa de Quilmes Oeste

Momentos de tensión se vivieron durante la noche del lunes en Quilmes Oeste, cuando un vehículo utilitario se incendió dentro del garaje de una vivienda ubicada en la intersección de 389 y Benito Pérez Galdós.



El fuego se desató por causas que aún no fueron determinadas y generó preocupación entre los vecinos de la zona debido al riesgo de propagación hacia el resto de la propiedad y las viviendas linderas.

Hasta el lugar acudieron dos dotaciones de bomberos, que trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera. Gracias al rápido accionar de los efectivos, el fuego pudo ser contenido y se registraron únicamente daños materiales.

No se informaron personas heridas y las autoridades investigan las causas que originaron el siniestro.