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Sábado, 16 de mayo de 2026

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SINIESTRO

Incendio en Palermo y tres mujeres intoxicadas por humo, una de ellas embarazada

El SAME informó que el foco ígneo se registró en un inmueble de la avenida Dorrego, entre Luis María Campos y Catalina Marchi. Se investigan las causas del mismo.

Gabriel Arias

Un incendio se desarrolló en la cocina de un departamento durante la mañana de este sábado en el barrio de Palermo y tres mujeres, una de ellas embarazada, inhalaron humo y tuvieron que ser atendidas por el SAME.

Fuentes del SAME informaron a la agencia Noticias Argentinas que el hecho se registró en un inmueble de la avenida Dorrego 2735, entre Luis María Campos y Catalina Marchi.

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Si bien se desconocen las causas del siniestro en el inmueble (que tuvo lugar en las primeras horas de este sábado), los primeros datos indican que el mismo se inició en la cocina del departamento, en momentos en que las tres mujeres estaban cocinando unos alimentos.

Atención del SAME

Tras la alarma de las propias mujeres y vecinos del inmueble, el personal de Bomberos de la Ciudad, Policía de la Ciudad y del SAME se apersonó rápidamente y pudo socorrer a las integrantes del departamento, aunque tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo, pero se encuentran fuera de peligro, ya que recibieron oxígeno en el lugar, .

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