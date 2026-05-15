Incendio en un hotel de Constitución: evacuaron a 20 personas y 13 fueron atendidas por el SAME

Un incendio de magnitud afectó las instalaciones de un hotel familiar en el barrio porteño de Constitución. El incidente obligó a montar un operativo de emergencia urgente para evacuar a 20 personas que quedaron atrapadas por el humo, de las cuales 13 recibieron atención médica.

El siniestro se desató en las primeras horas de la madrugada en el Hotel Tren Mixto, ubicado sobre la calle Lima al 1717. De acuerdo con reportes brindados por fuentes policiales y de bomberos, las llamas comenzaron en una de las habitaciones situadas en el primer piso de la edificación por causas que aún son materia de investigación.

Los departamentos, apuntalados tras la explosión, por el riesgo de desmoronamiento..

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se desplegó rápidamente en la zona afectada junto a efectivos de la Policía de la Ciudad de la Comuna 1C y dotaciones de bomberos del Cuartel 3.

Pese a la velocidad con la que se propagó el humo hacia las plantas superiores, los médicos confirmaron que ninguno de los asistidos requirió ser trasladado a centros hospitalarios de la Ciudad, debido a que no presentaron cuadros graves de intoxicación por monóxido de carbono ni quemaduras severas.

Especialistas de la Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones procedieron a clausurar preventivamente el área afectada para determinar el origen de la falla.

El tránsito vehicular sobre la calle Lima permaneció totalmente interrumpido durante el desarrollo del operativo de remoción de escombros y ventilación.