Voraz incendio en una planta de Vicentín: evacuaron a trabajadores y alertaron por presencia de material tóxico

Momentos de gran tensión se vivieron en el polo industrial del Gran Rosario en la noche del martes y primeras horas del miércoles, ya que se produjo un incendio en las instalaciones que la empresa Nueva Vicentín Argentina posee en la localidad de Ricardone. Con el correr de las horas el foco ígneo fue controlado.

Personal de Bomberos informó que el siniestro obligó a la evacuación total de los trabajadores y al cierre preventivo de la ruta A012, debido a las fuertes explosiones y el material inflamable que emanó el incendio.

Según los reportes preliminares a los que tuvo acceso la Agencia NA, el fuego se habría originado en una cinta transportadora dentro del sector de extracción. En tanto, esta zona es considerada de alta complejidad debido a la utilización de solventes, lo que aceleró la propagación de las llamas y dificultó las tareas iniciales de extinción por el riesgo de explosiones.

Ante la gravedad del cuadro, se activó un masivo protocolo de emergencia que incluyó a bomberos voluntarios de Ricardone, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, Oliveros, Villa Gobernador Gálvez y Rosario. También participaron bomberos Zapadores, personal de Prefectura Naval y servicios médicos, quienes coordinaron la salida segura de los operarios hacia la zona de la curva de la ruta A012.

Sin heridos ni víctimas





Si bien no se reportaron víctimas ni lesionados de gravedad, la densa columna de humo generada por la combustión de materiales industriales cubrió gran parte de las zonas residenciales cercanas.

Ante esta situación, el cuerpo de bomberos emitió una recomendación para que los vecinos permanezcan en sus hogares con puertas y ventanas cerradas para evitar afecciones respiratorias.

Varias dotaciones fueron necesarias para combatir al incendio (NA).

En la madrugada del miércoles, el tránsito en la zona estuvo restringido para facilitar el movimiento de los equipos de emergencia, mientras peritos evaluaban la magnitud de los daños materiales en la planta.

Fuego controlado por los bomberos





Tras horas de lucha contra el fuego, la empresa informó que el incendio fue controlado durante la madrugada y que no se registraron víctimas ni personas heridas.

Según detalló en un comunicado, el foco ígneo pudo ser controlado aproximadamente a la 1 del miércoles, mientras que la zona afectada fue aislada del resto de las instalaciones productivas para avanzar con tareas de enfriamiento, inspección y evaluación de daños.

La firma agradeció especialmente la labor de las dotaciones de bomberos, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia que participaron del operativo.

Comunicado de la empresa (Facebook).

Asimismo, destacó la colaboración de compañías vecinas del cordón agroindustrial, que aportaron materiales e insumos para afrontar la emergencia, además del acompañamiento del gremio y personas que participaron de las tareas durante la noche.

La compañía indicó finalmente que continuará informando sobre la evolución de la situación y la valoración de los daños materiales provocados por el incendio.

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