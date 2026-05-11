Una mujer de 92 años murió tras un incendio en un edificio de Recoleta

Una mujer de 92 años fue hallada sin vida este lunes tras desatarse un incendio en un edificio de ocho pisos ubicado en el barrio de Recoleta.

El siniestro ocurrió en una unidad de la calle Juncal al 2847, donde los Bomberos de la Ciudad y personal del SAME montaron un operativo de emergencia de manera inmediata.

El origen del fuego y la asistencia médica

Según confirmaron fuentes oficiales, "las llamas se gestaron en la cocina de uno de los departamentos" y fueron los propios vecinos quienes lograron extinguir el foco inicial antes del arribo de las dotaciones.

Sin embargo, al ingresar al inmueble, los equipos de rescate hallaron a la jubilada inconsciente y los médicos constataron su deceso en el lugar.

Durante las tareas de auxilio, el personal sanitario debió atender a cuatro vecinos en la vía pública, quienes recibieron oxigenación debido a la combustión generada por el incidente.

Peritajes en el lugar

Tras concluir las tareas de evacuación y asistencia, se solicitó la intervención de la Oficina de Investigación de Incendio y Explosiones de los Bomberos de la Ciudad.

Los peritos trabajarán en el departamento de la víctima para determinar las causas exactas que originaron el fuego en el sector de la cocina.